ABD Başkanı Joe Biden'ın yine kafası karıştı: Ne yapacağını bilemediği anlar kameraya yansıdı
ABD Başkanı Joe Biden'ın yine kafası karıştı. Texas Rangers'ın Dünya Serisi kutlamasında hediyeleri kabul eden Biden, bir noktada ne yapacağını bilemedi ve danışmanlarına ''Şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu. Biden, etkinlikte yaptığı şakalarla da dikkat çekti.
ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafıyla gündem oldu. Texas Rangers'ın Dünya Serisi kutlamasında konuşma yapmasının ardından hediyeleri kabul eden Biden'ın kafası karıştı. O anlar yine kameraya yansıdı.
JOE BIDEN'IN KAFASI KARIŞTI
81 yaşındaki Biden'a takım tarafından bir forma ve kovboy çizmeleri hediye edildi. Yardımcıları, Biden'ın elinden hediyeleri aldığında ise ''Forma mı çalıyorsun'' diyerek takıldı. O anlarda yardımcıları, Biden'a artık sahneden inmesi gerektiğini de hatırlatmak zorunda kaldı. Çünkü Biden, ne yapacağını bilemez bir halde ''Şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu.
ESPRİ YAPMAYI ES GEÇMEDİ
Takım menajeri Bruce Bochy'nin dört Dünya Serisi zaferine atıfta bulunarak, "Başka bir parmağa ihtiyacı olacak" dedi. Rangers'ın Washington ile geçmiş bağlantısından da bahseden Biden, takımın dünya şampiyonu olarak başkente dönüşünü kutladı.
Etkinlik, Biden'ın hediye aldığı çizmelerle ilgili "bana iki inç daha boy kazandıracak" şakasıyla sona erdi.