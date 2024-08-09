ABD Başkanı Joe Biden'ın yine kafası karıştı: Ne yapacağını bilemediği anlar kameraya yansıdı

09 Ağustos 2024 11:14 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:36

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafıyla gündem oldu. Texas Rangers'ın Dünya Serisi kutlamasında konuşma yapmasının ardından hediyeleri kabul eden Biden'ın kafası karıştı. O anlar yine kameraya yansıdı.

JOE BIDEN'IN KAFASI KARIŞTI

81 yaşındaki Biden'a takım tarafından bir forma ve kovboy çizmeleri hediye edildi. Yardımcıları, Biden'ın elinden hediyeleri aldığında ise ''Forma mı çalıyorsun'' diyerek takıldı. O anlarda yardımcıları, Biden'a artık sahneden inmesi gerektiğini de hatırlatmak zorunda kaldı. Çünkü Biden, ne yapacağını bilemez bir halde ''Şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu.

ESPRİ YAPMAYI ES GEÇMEDİ

Takım menajeri Bruce Bochy'nin dört Dünya Serisi zaferine atıfta bulunarak, "Başka bir parmağa ihtiyacı olacak" dedi. Rangers'ın Washington ile geçmiş bağlantısından da bahseden Biden, takımın dünya şampiyonu olarak başkente dönüşünü kutladı.

Etkinlik, Biden'ın hediye aldığı çizmelerle ilgili "bana iki inç daha boy kazandıracak" şakasıyla sona erdi.