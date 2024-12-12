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ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın yasadışı göçmen hamlesi belli oldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Aralık 2024 19:32 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 19:41

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın yeni göçmen planı belli oldu. Trump'ın yasadışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacağı orta çıktı. Yasadışı göçü eleştiren Trump, "Ülkemizin işgali olarak görüyorum" değerlendirmesini yaptı. İşte ayrıntılar...

Daha iyi yaşam şartlarına erişmek için Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşamak isteyen düzensiz göçmenler, Meksika-ABD sınırı yakınındaki kentlerde bekleyişlerini sürdürken, seçilmiş ABD​ Başkanı Donald Trump, ülkelerinde bulunan yasadışı göçmenleri sınır​ dışı etmek için ABD ordusunu yasaların elverdiği ölçüde kullanacağını açıkladı.

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın görevi devralmasına haftalar kala ABD basınına verdiği röportajda, ABD’de bulunan yasadışı göçmenlere yönelik politikasına değindi. Trump, yasadışı göçmenleri sınır dışı etmek için ABD ordusunu yasaların elverdiği ölçüde kullanacağını açıkladı. Ordunun bu konuda kullanılmasını engelleyen yasa hatırlatılan Trump, yasadışı göçün durdurulması gereken bir istila anlamına geldiğini savundu.

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Trump, "Bunu ülkemizin işgali olarak görüyorum. Ulusal Muhafızları alacağız ve ülkemizin yasalarına göre izin verilen noktaya kadar gideceğiz. Önümüzdeki 20 yıl boyunca kamplarda oturmalarını istemiyorum. Sınır dışı edilmelerini ve ülkelerin onları geri almasını istiyorum" dedi.

Çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere, 2023'te Meksika​ üzerinden ABD'ye gitmek isteyen düzensiz göçmen sayısının 2.5 milyona yakın olduğu değerlendirildi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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