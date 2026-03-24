ABD Başkanı Trump'tan anlaşma açıklaması: 'Bu savaşı kazandık'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran’da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz" dedi.

Trump savaşın kendi zaferleri olduğunu öne sürerek, "Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" açıklamasında bulundu. Ardından sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün, muazzam bir değere sahip büyük bir hediye aldık. Petrol ve doğal gazla ilgiliydi. Doğru insanlarla muhatap olduğumuzu görüyoruz" dedi.

