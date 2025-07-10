ABD Başkanı Trump’tan bu kez de bakıra yergi! Yeni oranı açıkladı

ABD Başkanı Trump gümrük vergisi kararlarına bakır madenini de dahil etti. Bakır ithalatında 1 Ağustos'tan itibaren yeni gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ses getiren gümrük tarifesi kararlarına bir yenisini bakır madeni ile ekledi. Trump, 1 Ağustos 2025 itibarıyla bakıra yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, "Amerika, bir kez daha baskın bir bakır sanayisi kuracak" dedi.

"TİTİZ BİR ULUSAL GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ"

Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan Trump, "1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde bakıra yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağımı duyuruyorum. Bu karar titiz bir ulusal güvenlik değerlendirmesi sonrasında alınmıştır" dedi.

BIDEN'E YİNE HAKARET ETTİ

Bakırın yarı iletkenler, uçaklar, gemiler, mühimmat, veri merkezleri, lityum-iyon piller, radar sistemleri, füze savunma sistemleri ve hatta şu anda birçoğunu inşa ettiğimiz hipersonik silahlar için gerekli olduğnu belirten ABD Başkanı, selefi Joe Biden’a da sert sözlerle çattı. "Peki bizim aptal (ve uykulu!) ‘liderlerimiz’ bu önemli sanayiyi neden yok etti?" diye soran Trump, "Bu yüzde 50’lik gümrük vergisi, Biden yönetiminin düşüncesizce ve aptalca davranışlarını tersine çevirecek. Amerika, bir kez daha baskın bir bakır sanayisi kuracak" dedi.