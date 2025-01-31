ABD Başkanı Trump'tan Suriye çıkışı: Oraya karışmamıza gerek yok!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

31 Ocak 2025 03:05 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 03:10

ABD Başkanı Donald Trump, ABD olarak Suriye'de işlerinin olmadığını belirterek, "Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. "SURİYE'YE MÜDAHİL DEĞİLİZ" "İsrail medyasında ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğine ilişkin haberler çıkıyor, bu konuda karar verdiniz mi?" şeklindeki soruya Trump'tan dikkat çekici bir cevap geldi. Trump, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye müdahil değiliz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." diye konuştu. İlgili Haberler Petrol piyasaları Trump’ın vergi kararını bekliyor Trump'ın göçmenler operasyonuna 'Nazi' göndermesi: Toplama kamplarına benziyor