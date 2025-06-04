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 | Selahattin Demirel

ABD BM'nin Gazze'de ateşkes tasarısını veto etti

ABD, BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti. ABD veto gerekçesi olarak Hamas'ın kınanmamasını gösterdi.

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ABD BM'nin Gazze'de ateşkes tasarısını veto etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 00:25

BMGK, kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından dün sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere toplandı.

İnsani durum gerekçe gösterilerek sunulan ateşkesle ilgili karar tasarısına, söz konusu toplantıda yapılan oylamada ABD veto hakkını kullandı.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki sivillere acil müdahaleyi öneren tasarı, az önce sona eren oylamada 14 evet oyuna karşın veto hakkı bulunan daimi üye ABD tarafından reddedildi.

"KARARA KARŞI ÇIKIŞIMIZ SÜRPRİZ OLMAMALI"

ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararına gerekçe olarak, "Bu karara karşı çıkmamız sürpriz olmamalı. İçerdiği, içermediği ve ileri sürülme biçimi için kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Shea, "ABD, Hamas'ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti." diye ekledi.

ABD BM'nin Gazze'de ateşkes tasarısını veto etti

"14 EVET OYU GÜÇLÜ BİR MESAJ TAŞIYOR"

E10 grubu adına ABD'nin veto kararını değerlendiren Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, "Karar kabul edilmedi. Ancak 14 evet oyu güçlü bir mesaj taşıyor." dedi.

ABD'nin bir veto oyuyla, Konsey'in harekete geçmesinin engellendiğini vurgulayan Zbogar, "Uluslararası toplumu 80 yıldır yönlendiren kurallardan vazgeçmek ile veto hakkı arasında bir tercih yapmak durumunda kaldığımızda insanlığı seçtik." şeklinde konuştu.

Zbogar, BMGK içindeki farklı duruşların farkında olduklarını, bu nedenle taslak kararda sadece insani duruma odaklandıklarını belirterek,"Konsey'in engelsiz insani erişim ve açlıktan ölen sivillere yiyecek ulaştırılması için bu acil talep etrafında birleşmesi gerektiğini düşündük." diye ekledi.

Slovenya Temsilcisi, sivilleri aç bırakmanın, onlara "muazzam" acılar çektirmenin "insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı" olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Hiçbir savaş hedefi böyle bir eylemi haklı çıkaramaz. Bunun ortak anlayışımız olduğunu umduk ve bekledik." sözlerini kaydetti.

ABD BM'nin Gazze'de ateşkes tasarısını veto etti

TASARIYA HANGİ ÜLKELER İMZA ATTI?

Gazze'ye acil müdahaleyi öneren tasarı dün BMGK'nın geçici 10 üye ülkesi (E10) tarafından BMGK başkanlığına sunulmuş ve bugün için oylama talep edilmişti.

Tasarıda, mart ayında İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasıyla Gazze'deki sivil halkın durumunun daha da kötüleştiğine dikkat çekilmişti.

E10 grubu, kıtlık riski de dahil, Gazze'deki durumla ilgili "ciddi endişelerini" dile getiren ve tüm tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini yeniden teyit eden özlü bir taslak karar hazırladıklarını belirtmişti.

Tasarıya imza atan ülkeler arasında, E10 koordinatörü olan Slovenya başta olmak üzere Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Panama, Pakistan, Güney Kore, Sierra Leone ve Somali bulunuyor.

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