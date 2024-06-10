ABD'den BM'ye "Gazze" çağrısı geldi! "Soykırım" ortağından ikiyüzlü hamle

10 Haziran 2024 06:56 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 06:58

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufan'ı saldırısı sonrası İsrail'in Gazze'de başlattığı kıyımın en büyük destekçisi ABD, ülkenin her yerinden Beyaz Saray'a karşı yükselen gelen protesto seslerinin de etkisiyle samimiyeti sorgulanacak bir çağrı geldi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü Nate Evans hükümeti adına, Başkan Joe Biden'ın duyurusunu yaptığı 3 aşamalı Gazze'de ateşkes önerisinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanmasını istedi.

"İSRAİL ÇEKİLECEK" İDDİASI

Evans açıklamasında, pazar günü BMGK'ya başvuruda bulunduklarını bildirdi. Evans, 3 aşamalı anlaşmaya uluslararası desteğin verilmesi durumunda ateşkes sürecinin hızlanacağını belirti. Ateşkes halinde de esirlerin serbest kalacağını ve İsrail'in de Gazze'deki yerleşim alanlarından anlaşma koşullarına göre çekileceğini iddia etti.

İsrail anlaşmayı kabul ettiğini hatırlatan Evans "Şimdi Güvenlik Konseyinin tek ses olma ve Hamas'a anlaşmayı kabul etme çağrısı yapma fırsatı var" diye konuştu.

BM'DEN HIZLI CEVAP

Bu açıklama BM tarafına hızlıca cevap buldu. BM kaynakları söz konusu oylamanın hafta başında BM Güvenlik Konseyi gündemine alınarak yapılabileceğini basın mensuplarına bildirdi.