ABD borç batağında: 1 günde 4,8 milyar dolar yükseldi

20 Kasım 2024 15:34 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:25

ABD'nin milli borcu hızla artıyor. Borç batağına düşen ülkedeki son verilere göre, 19 Kasım itibarıyla 35.9 trilyon dolara ulaştı. Bu sadece bir gün önceye göre 4,8 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor. Uzmanlara göre, bu şekilde bir büyüme hız kesmeden devam ederse büyük ekonomik riskler doğurabilir.

ABD bütçe açığı 1,8 trilyon dolara çıktı! Rekor düzeyde üçüncü en yüksek seviyeye ulaştı

ABD bütçe açığı 1,8 trilyon dolara çıktı! Rekor düzeyde üçüncü en yüksek seviyeye ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri​'nin milli borcu hızla artmaya devam ediyor. Son verilere göre, ülkenin borcu 19 Kasım itibarıyla 35.9 trilyon doları aştı. Bu, sadece bir gün önceye göre 4.8 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor. Uzmanlar, bu büyümenin hız kesmeden devam etmesinin büyük ekonomik riskler doğurabileceğini söylüyor.

40 YIL ÖNCE 1 TRİLYON BİLE DEĞİLDİ

Karşılaştırma yapmak gerekirse, 1980'lerde ABD'nin milli borcu sadece 907 milyar dolar civarındaydı. Ancak bugün, borç seviyeleri astronomik boyutlara ulaştı ve ekonomistler bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.

FAİZ ÖDEMELERİ BÜTÇEYİ ZORLUYOR

ABD hükümetinin borç faizi ödemeleri, Medicare ve savunma harcamalarını geride bırakmış durumda. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, önümüzdeki 10 yılda borcun 54 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bunun başlıca nedenleri, yaşlanan nüfus, artan sağlık harcamaları ve yükselen faiz oranları​.

CRFB (Sorumlu Federal Bütçe Komitesi) Başkanı Maya MacGuineas, “Borç ödemeleri bütçenin en hızlı büyüyen kısmı haline geldi. 2032 yılına kadar faiz ödemelerinin yılda 1.4 trilyon dolara çıkması bekleniyor. 2053'te ise bu rakam 5.4 trilyon dolara ulaşabilir” dedi. Bu, ülkenin sosyal güvenlik, eğitim ve altyapı harcamalarını bile gölgede bırakacak bir yük anlamına geliyor.

ULUSLARARASI İTİBAR TEHLİKEDE

Fitch Ratings, 2023 ortasında ABD'nin kredi notunu AAA'dan AA+'ya düşürdü. Bu kararın nedeni, ülkedeki mali bozulma ve artan siyasi kutuplaşmaydı. Ekonomist Sean Snaith, “Bu, ABD hükümetine açık bir uyarı. Her yıl gelirinizden trilyonlarca dolar fazla harcayamazsınız” dedi.

BIDEN VE TRUMP YÖNETİMLERİNDE BORÇ TABLOSU

Başkan Joe Biden’ın göreve geldiği günden bu yana onayladığı harcamalar, toplamda 4.8 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, eski Başkan Donald Trump döneminde aynı süre içinde yapılan 2.5 trilyon dolarlık harcamayı ikiye katladı. Ancak Biden, görev süresinde bütçe açığını 1.7 trilyon dolar azalttığını savunuyor.

HALK BORÇ SORUNUNDAN ENDİŞELİ

2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların %57’si bütçe açığının azaltılmasını hükümetin önceliği olarak görüyor. Bu oran bir önceki yıl %45 seviyesindeydi.

Ekonomistler, borcun artmasının, eğitim, araştırma ve altyapı gibi geleceğe yapılan yatırımları baltalayacağını vurguluyor. Peter G. Peterson Vakfı'ndan Michael Peterson, “Borç batağına saplanan bir ulus, geleceğine yatırım yapamaz” diyerek uyarıda bulundu.