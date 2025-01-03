ABD, DEAŞ tiyatrosunu yeniden sahneye aldı! Hedef PKK'yı kurtararak, İsrail'e alan açmak

03 Ocak 2025 06:04 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 06:33

Suriye'deki devrim sonrası bölgede PKK/YPG vasıtasıyla bir terör devleti kurma planları bozulan Batı, paravan terör örgütü DEAŞ'ı yeniden devreye soktu. ABD'de birbiri ardına yaşanan saldırılar DEAŞ'a karşı yapılacak büyük çaplı bir operasyon konusunda kamuoyunu ikna çabası olarak yorumlandı.

61 yıllık Baas rejiminin son diktatörü Beşar Esad​ muhalif devrimle yıkılması, Suriye’yi parçalayarak ülkenin kuzey kesiminde bir terör devleti kurma hayalleri kuran Batı’nın planlarını bozdu. YPG/PKK’yı silaha boğan ABD​, Türkiye’nin operasyonunu engellemek için oyalamalarla zaman kazanmaya çalışırken yine bildik bahanesine başvurdu: DEAŞ!

BİTEN ÖRGÜTÜ YENİDEN CANLANDIRDILAR

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen ve Yeşim Eraslan'ın haberine göre, Senaryo gereği Fransa yıllar sonra DEAŞ’ı vurduğunu duyurdu.

YPG​, aşiretler ayaklandığında “Bize DEAŞ saldırıyor” diyerek Batı’yı yardıma çağırırken Pentagon da DEAŞ’ın varlığına karşı Suriye’den çekilmeyeceğini açıkladı.

Bununla da kalmayarak bölgedeki asker sayısını 2 bine çıkardı. İsrail ise dünya kamuoyunu etkilemek için yeni Suriye​ yönetimini “aşırılıkçı” diye yaftalayarak DEAŞ yanlısı gibi gösterdi.

İSRAİL VE PKK​'YI OYUNDA TUTMA ÇABASI Senaryonun son perdesi ise ABD'de sahnelendi. New Orleans’ta sözde terör saldırısı yapıldı. ABD, saldırganın DEAŞ bağlantılı olduğunu bildirirken ardından Trump’ın otelinin önünde eylem yapıldı. Bu saldırılar Suriye’nin normalleşmesi ve oluşan istikrar beklentisine karşı İsrail ve PKK’yı oyunda tutma çabası olarak nitelendirildi.

DEAŞ'A GİZLİ KALKAN

Güvenlik kaynakları, 8 Aralık'taki muhalif devrimin hemen ardından Türkiye’nin DEAŞ’ı işgal ettiği Badiye bölgesinden atma planını ABD-Pentagon kanadının engellediği bilgisini paylaştı.

Bir diğer işgal hattı Set Tişrin ve Karakozak’ta ise PKK’nın silahlı güç olarak bitirilmesine rağmen ABD askerlerinin yürüttüğü devriye faaliyetleri ve Ayn el-Arab’a yapılan Pentagon yığınağı, teröre kalkan olma ve Suriye için yapılan bazı sabotaj planlarının ön hazırlığı olarak younmlanıyor.

ASIL TERÖRİST BATI DESTEKLİ İSRAİL!

Suriye’de yeniden yeşeren üniter devlet ümitlerine karşı en büyük tehdit, ABD-Batı himayesindeki PKK varlığı ve Golan’ın tamamı ve ile birlikte işgal alanını Kuneytra, Dera ve başkent Şam’ın kırsal bölgelerinde genişleten İsrail. Halep, Humus, İdlib, Menbiç, Deyrizor ve kısmen Dera ile Kuneytra şehir merkezleri ile birlikte Lazkiye ve Tartus’ta kontrol sağlayan yeni yönetim, orduyu sıfırdan tanzim ve resmî yapılanma sağlamaya çalışıyor.