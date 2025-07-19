Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

ABD Dışişleri açıkladı: 10 ABD vatandaşı ülkeye döndü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela’da tutuklu bulunan 10 ABD vatandaşının ülkeye döndüğünü açıkladı. Venezuela ile büyük çaplı bir mahkum takası yapıldığına dikkat çekildi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD Dışişleri açıkladı: 10 ABD vatandaşı ülkeye döndü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 01:27
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 01:30

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ile yapılan bir mahkum takası çerçevesinde Venezuela’da tutuklu bulunan 10 Amerikan vatandaşının serbest bırakıldıktan sonra ülkelerine döndüğünü açıkladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamasında Rubio, "ABD, Venezuela’da tutuklu bulunan 10 Amerikalıyı memleketlerine kavuşturmanın sevincini yaşıyor" dedi. Venezuela’da Amerikan vatandaşlarının son derece şüpheli şartlar altında ve uygun yargı süreci olmaksızın tutuklandığını savunan ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rubio, "Artık Venezuela’da haksız yere tutulan tüm Amerikalılar serbesttir ve yeniden yurdumuza dönmüşlerdir" dedi. Tahliyeler konusundaki çabaları için Devlet Başkanı Nayib Bukele’ye teşekkür eden Rubio, "Dünyada rehin tutulan ya da haksız yere alıkonulan tüm Amerikalılar eve dönene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Rubio, "Ayrıca, Venezuela’daki hapishanelerden serbest bırakılan Venezuelalı siyasi tutukluların ve diğer mahkumların tahliyesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetimi, Venezuela’da demokrasinin yeniden tesisini desteklemeye devam etmektedir. Rejimin siyasi baskı aracı olarak haksız tutuklamaları kullanmasına son verilmelidir" diye yazdı.
ABD’nin Venezuela Büyükelçiliği de serbest bırakılan vatandaşların Amerikalı diplomat John McNamara ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

VENEZUELA İLE BÜYÜK ÇAPLI BİR MAHKUM TAKASI YAPILDI

Venezuela’da tutuklu olan Amerikan vatandaşlarının salıverilmesi, ABD, El Salvador ve Venezuela arasında gerçekleştirilen bir tutuklu takası ile mümkün oldu. ABD medyasının üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Venezuela’da serbest bırakılan Amerikan vatandaşları karşılığında El Salvador, bu yılın başlarında ABD’den sınır dışı edilen ve El Salvador’da hapiste tutulan 252 Venezuela vatandaşını ülkesine iade etti. Venezuela tarafından serbest bırakılan siyasi tutukluların da bu anlaşma çerçevesinde salıverildiği duyuruldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye yönetimi Süveyda'ya özel askeri güç gönderme kararı aldı
ETİKETLER
#türkiye
#venezuela
#El Salvador
#Abd
#Mahkum Takası
#Serbest Bırakma
#Amerikan Vatandaşları
#Makkum Takası
#Siyasi Tutuklular
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.