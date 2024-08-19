ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'dan İsrail'de dikkat çeken 'şon şans' açıklaması

19 Ağustos 2024 10:20 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:41

İsmail Haniye'nin nasıl öldürüldüğünü oğlu anlattı: Telefonu onu kolay hedef haline getirdi

İsmail Haniye'nin nasıl öldürüldüğünü oğlu anlattı: Telefonu onu kolay hedef haline getirdi

İran'ın İsrail'e düzenlemeyi planladığı intikam saldırısı nedeniyle ziyaretini erteleyen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün İsrail'e gitti. ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da gerçekleşen ateşkes ve esir takası görüşmelerinin ardından ziyaretini gerçekleştiren Blinken, görüşmelerde 'belirleyici bir an' yaşandığını söyledi.

ABD'li Bakan Blinken, İsrail ve Hamas arasındaki son görüşmelere dair dikkat çeken bir başka açıklamasında ise esir takası için ''muhtemelen en iyi, belki de son fırsat'' yorumunda bulundu.

Blinken, "Büyük ihtimalle bu (mevcut müzakereler) rehinleri eve getirmek, ateşkes sağlamak ve herkesi kalıcı barış ve güvenliğine giden daha iyi bir yola koymak için muhtemelen en iyi belki de son fırsat." ifadelerini kullandı.

HERZOG ABD'Yİ SAVUNDU

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinden önce konuşan Blinken, Hamas lideri İsmail Haniye'nin geçen ay Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e misillemede bulunabileceği yönünde endişeler görülürken, Washington'ın bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek üzere de çaba gösterdiğini söyledi.

BIDEN'A TEŞEKKÜR EDİP HAMAS'I SUÇLADI

Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakere önerisine yeni şartlar getirmesine rağmen esir takası ve ateşkes için yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması nedeniyle Hamas'ı suçladı.

İsrail Cumhurbaşkanı, İran ile tansiyonun artmasının ardından "bölgede güç gösterdiği" için ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

MÜZAKERELERDEN OLUMLU SONUÇ ÇIKMADI

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.