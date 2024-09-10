ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan İsrail'e 'Ayşenur Ezgi Eygi' tepkisi

10 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:53

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklama yaptı. Blinken, ''Hiç kimsenin bir protestoya katıldığı için öldürülmemesi gerektiğini'' söyledi.

Gazze'de yağan bombaların ateşi işgal altındaki Batı Şeria'ya sıçradı. Katliamlarına devam eden İsrail güçleri, geçtiğimiz günlerde Batı Şeria'da bir ağacın altında dururken Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi başından vurarak öldürdü. Keskin nişancı tarafından vurulan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da hem Türkiye hem ABD vatandaşı olan Ezgi için açıklamalarda bulundu. Bakan Blinken,''Ayşenur Ezgi'nin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu ve hiç kimsenin bir protestoya katıldığı için öldürülmemesi gerektiğini'' söyledi. Blinken, ''haksız ve sebepsiz'' olduğunu da sözlerine ekledi.

İSRAİL'DEN 'AYŞENUR EZGİ EYGİ' SAVUNMASI

Öte yandan İsrail'den de Ayşenur Ezgi için bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Ayşenur Ezgi Eygi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan ilk incelemenin sonuçlarına işaret ederek, Eygi'nin 'büyük olasılıkla' doğrudan ve kasıtlı olmayan bir şekilde IDF'nin açtığı ateşin kendisine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmiş olduğunu belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail'in otopsi yapılması talebinde bulunduğunu bildirerek 'Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü karşısında en derin pişmanlığını' ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları savunucusuydu