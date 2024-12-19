ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan dikkat çeken 'İran rejimi değişikliği ihtimali' açıklamaları

19 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:00

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin dış politikasına ilişkin sorularını cevapladı. Suriye'nin geleceği hakkında konuşan Blinken, İran'da rejim değişikliği ihtimali konusundaki düşüncelerini de paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dış İlişkiler Konseyi'nde ülkesinin dış politikası üzerine olan soruları cevapladı. Suriye'de yıkılan Esad rejimi hakkında konuşan Blinken, hala Suriye'nin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Blinken, "Şimdi temel soru şu; Suriye halkı bu andan faydalanabilir mi, ülkelerini daha iyi bir yola sokabilir mi ve onlarca yıldır ilk kez bir diktatör, bir dış güç, bir terör örgütü, bir mezhep veya azınlık tarafından yönetilmemek için bu fırsatı değerlendirebilir mi? Zorluk bu." ifadelerini kullandı.

''SURİYE'NİN HALA PARÇALANMA RİSKİ VAR''

Beşar Esad'ın Suriye'de devrilip, ülkeden kaçmak zorunda kalmasına üzülmediğini ifade eden Blinken, "Sadece birkaç gün önce Ürdün'de bir araya geldik. Türkiye, Ürdün, Mısır, Körfez ülkeleri, Irak ve bazı Avrupalı ortaklarımızı da bir araya getirdik. Ve Suriye'de ileriye dönük beklentilerimiz için birlikte bazı ilkeler ortaya koyduk." dedi.

Suriye'deki muhalif grupların lideri konumundaki Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) da dahil ortaya çıkan tüm gruplarla etkileşim halinde olduklarını söyleyen Blinken, Suriye'nin hala parçalanma riski olduğuna ve bunun Suriye halkı için kötü sonuçlar doğurabileceğine değindi.

Blinken, "Donald Trump'ın, Suriye'de DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını kontrol altında tutmak için güçlü bir teşvike sahip olacağını düşünüyorum." dedi.

''GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN SON ANA KADAR MÜCADELE VERECEĞİM''

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu ve görevdeki kalan bir ayını bunu başarmak için kullanacağını kaydetti. 20 Ocak'ta görevi sona erecek Bakan, "Umutluyum. Siz de umutlu olmalısınız. Bunu başarmak için kalan her haftanın her gününün her dakikasını kullanacağız." dedi.

Gazze'de savaşın sona ermesinin İsrail'in çıkarına olduğunu dile getiren Blinken, savaş sonrası yönetim konusunda bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu yineleyerek, Hamas'ın idarede olmamasını sağlayacak bir sonuca ulaşma çabasından bahsetti.

İRAN'DA DEĞİŞİM DEĞİŞİKLİĞİ OLUR MU?

Bir soru üzerine İran'ın nükleer silah üretme isteği konusuna değinen Blinken, "Farklı savunma hatlarını kaybettikleri için elbette bu konuda daha fazla düşünüldüğünü göreceksiniz ancak İran ile hala müzakere ihtimali olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Blinken, İran'da muhalefetin desteklenmesiyle bir rejim değişikliğinin mümkün olup olmadığına yönelik soruyu, "Son 20 yıla baktığımızda rejim değişikliği konusundaki deneylerimizin tam anlamıyla yankı uyandıran başarılar olmadığını düşünüyorum." şeklinde cevapladı.