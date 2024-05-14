ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Kiev'e sürpriz ziyaret: Ukrayna'ya güvence verecek

14 May 2024 11:34 - Güncelleme : 14 May 2024 11:48

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. ABD Kongresi'nin geçtiğimiz ay Ukrayna için uzun zamandır ertelenen 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini kabul etmesinin ardından ilk kez Kiev'e giden Blinken'ın ziyareti hakkında ABD'li yetkililer açıklamalarda bulundu

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, "Çok zor bir dönemde oldukları aşikar olan Ukraynalılara güçlü bir güvence sinyali göndermeyi" umduğunu söyledi.

Yetkili, "Bakan'ın buradaki misyonu, ek yardımımızın savunmalarını güçlendirmeye yardımcı olacak ve savaş alanında inisiyatifi giderek daha fazla geri almalarını sağlayacak bir şekilde nasıl yürütüleceğini konuşmaktır" dedi. Ayrıca topçuların, 'ATACMS' olarak bilinen uzun menzilli füzelerin ve Başkan Joe Biden tarafından 24 Nisan'da onaylanan hava savunma önleyicilerinin Ukrayna güçlerine ulaşmaya başladığını söyledi.

ABD'Lİ BAKAN UKRAYNA'YA GÜVENCE VERECEK

Reuters'ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, aralarında Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de bulunduğu Ukraynalı yetkililere ABD'nin desteğinin süreceğine dair güvence verecek ve Ukrayna'nın geleceğine odaklanan bir konuşma yapacak.