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 | Berrak Arican

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Türkiye'ye geliyor! NATO Zirvesi hazırlıkları Antalya'da gerçekleşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na (NATO iFMM) ev sahipliği yapacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 14-16 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de olacak.

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio Türkiye'ye geliyor! NATO Zirvesi hazırlıkları Antalya'da gerçekleşecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 16:17

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, NATO üyesi 32 müttefikin temsil edileceği toplantı 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 14-16 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Türkiye'ye geliyor! NATO Zirvesi hazırlıkları Antalya'da gerçekleşecek

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI ANTALYA'DA

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, NATO zirveleri öncesinde müttefik bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamakta. Bu çerçevede, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda müttefik dışişleri bakanları tarafından ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Türkiye'ye geliyor! NATO Zirvesi hazırlıkları Antalya'da gerçekleşecek

GÜNDEM MADDELERİ BELLİ

Toplantı kapsamında müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelmeleri öngörülüyor.

15 Mayıs sabahı gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda, ittifakın gündemindeki öncelikli konularda Lahey Zirvesi'nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Avrupa güvenliğinin geleceği ile transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesine yönelik gayretler de toplantının öncelikli gündem maddesi olacak.

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#abd
#antalya
#nato
#dışişleri bakanlığı
#nato zirvesi
#lahey
#Marco Rubio
#Avrupa Güvenliği
#Transatlantik Güvenlik
#Dünya
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