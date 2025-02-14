ABD Dışişleri: Tesla'ya 400 milyon dolarlık zırhlı araç anlaşması yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tesla'ya zırhlı elektrikli araçlar üretimi için 400 milyon dolarlık bir sözleşme verilmediğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, konuya ilişkin yanlış anlamaları düzeltmek amacıyla açıklama yaptı.

İHALE SÜRECİ DURDURULDU

Sözcü, MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin özel şirketlerden elektrikli araç üretimiyle ilgili ilgilerini belirtmelerini istediğini söyledi. Geçen yıl bu çağrıya sadece bir şirket yanıt verdi. Ancak, ihale süreci durduruldu ve yeni bir ihale planı bulunmadığı belirtildi.

Bu konu, bağımsız Drop Site News yayınında çıkan bir haberle gündeme geldi. Haberde, 2025 yılına ait bir bütçe belgesinde Tesla'nın adının 'Zırhlı Tesla (Produksiyon Birimleri)' olarak geçtiği bildirildi. Ancak belgenin yalnızca bir 'planlama' aşamasında olduğu vurgulandı.

Haberlerin yayınlannmasının ardından, DİŞİşleri Bakanlığı bütçe belgesindeki 'Tesla' ifadesini kaldırdı ve güncellenmiş bir versiyonu web sitesine yükledi. Ancak eski versiyon, bakanlığın başka bir sayfasında hala erişilebilir durumdaydı.

Tesla CEO'su Elon Musk, X platformunda, "Tesla'nın 400 milyon dolar alacağından emin değilim. Bana kimse söylemedi," diyerek iddiaları yalanladı.

Musk'ın, Trump yönetimindeki gücü ve etkisi nedeniyle haberler genış yankı uyandırdı. Musk, hükümet harcamalarını azaltma çalışmalarını yönetiyor ve devlete israf suçlamalarında bulunuyor.