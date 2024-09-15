ABD Dışişleri'nden Yunan basınına Kıbrıs cevabı: Türkiye'den özür dilemeyeceğiz!

15 Eylül 2024 08:25 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 08:54

ABD ile Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki savunma iş birliğine Ankara'dan gelen tepkilere Washington'dan yanıt geldi. Yunan basınına konuşan ABD Dışişleri Kaynakları, anlaşmayı ABD'nin "stratejik çıkarı" olarak nitelendirerek ""Türkiye'den özür dilemeyeceğiz" dedi

ABD​ ile Kıbrıs​ Rum Kesimi arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan savunma iş birliği, Türkiye​'nin yoğun tepkisiyle karşılandı. Ankara'dan Washington yönetimine yönelen tepkilere karşı ilk resmi açıklama Yunan basınına geldi.SKAI'nin Washington'daki uluslararası ilişkiler analisti Michalis Ignatiou, Türkiye​'nin anlaşma konusundaki tepkileri üzerine ABR Dışişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili bir soru yöneltti. Ignatiou'ya cevap veren diplomatik kaynaklar, ABD​'nin stratejik çıkarlarına hizmet eden güvenlik meseleleriyle ilgili kararlardan dolayı Türkiye​'den özür dilemeyeceklerini bildirdi.

"GÜNEY KIBRIS​'TA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

ABD​ Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin cevabında, "ABD'nin Doğu Akdeniz'deki ortaklarıyla ikili güvenlik anlaşmaları var. Bu ilişkiler karşılıklı olarak güçleniyor ve bölgesel düzeyde herkesin yararına istikrarı güçlendirmenin bir yolu" ifadeleri yer aldı.

Ignatiou ayrıca krize ilişkin haberde yaptığı değerlendirmede Güney Kıbrıs​ tarafının, Amerika'nın açıklamasından tamamen memnun olduğunu belirtti. Söz konusu açıklamanın tüm Kıbrıs​'ı kapsamakta olduğunu belirten Ignatiou, Güney Kıbrıs​'ın NATO üyesi olmamasına rağmen ABD​'nin Kıbrıs​ Cumhuriyeti'ni bütün olarak tanıdığını ve onun ortakları arasında gördüğünü söyledi.

ABD​ ÜSSÜ İDDİASINI İNKAR ETTİLER

Türkiye​'nin anlaşmayı büyük bir meydan okuma olarak görmesine rağmen ABD​'nin anlaşmanın iptali yönündeki Ankara'nın taleplerine boyun eğmeyeceğini belirten Ignatiou, "Ankara açıklamasında ABD​'nin Kıbrıs​ sorununda tarafsızlığından vazgeçtiğini iddia ediyor. Ancak Ancak gerçekte ABD​, Güney Kıbrıs​'ın iddialarını tam olarak desteklediği için hiçbir zaman tarafsız olmadı" ifadelerine yer verdi

Haberde Türkiye​'nin Kıbrıs​'ta Amerikan üssünün bulunduğu yönündeki iddiasının gerçekleri yansıtmadığı öne sürüldü.