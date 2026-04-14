ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldürüldü

Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırıların bir yenisi yapıldı. ABD ordusu, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediğini duyurdu. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.