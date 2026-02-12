Menü Kapat
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

ABD donanmasına bağlı iki gemi Karayipler'de çarpıştı: Yaralılar var

ABD ordusuna ait iki savaş gemisi Karayiplerde yakıt ikmali sırasında çarpıştı. Kazada iki kişi hafif yaralanırken, olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.

ABD donanmasına bağlı iki gemi Karayipler'de çarpıştı: Yaralılar var
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
|
12.02.2026
12.02.2026
ABD ordusuna ait iki gemi birbiriyle çarpıştı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre, 'de görev yapan savaş gemisi "Destroyer USS Truxtun" ile hızlı muharebe destek gemisi "USNS Supply" arasında süren yakıt ikmali esnasında çarpışma gerçekleşti. Kaza sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

ABD donanmasına bağlı iki gemi Karayipler'de çarpıştı: Yaralılar var

HABERİN ÖZETİ

ABD donanmasına bağlı iki gemi Karayipler'de çarpıştı: Yaralılar var

Karayipler'de yakıt ikmali sırasında iki ABD gemisi çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı ancak gemiler seyrine güvenle devam edebildi.
ABD Donanması'na ait "Destroyer USS Truxtun" ve "USNS Supply" gemileri Karayipler'de çarpıştı.
Kaza, gemiler arasında yakıt ikmali yapılırken meydana geldi.
Çarpışma sonucunda 2 kişi hafif yaralandı.
Her iki gemi de kazanın ardından seyrine güvenli bir şekilde devam edebildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak çarpışmanın nedeni henüz bilinmiyor.
ABD donanmasına bağlı iki gemi Karayipler'de çarpıştı: Yaralılar var

İKİ GEMİ DE SEYRİNE DEVAM EDEBİLDİ

Güney Komutanlığı Sözcüsü Albay Emmanuel Ortiz, çarpışmanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ortiz, her iki geminin de kazanın ardından güvenli şekilde seyrine devam edebildiğini açıkladı.

ETİKETLER
#Karayipler
#abd donanması
#Savaş Gemisi
#Gemi Kazası
#Yakıt Ikmali
#Dünya
TGRT Haber
