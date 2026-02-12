ABD donanmasına bağlı iki gemi Karayipler'de çarpıştı: Yaralılar var

ABD ordusuna ait iki gemi birbiriyle çarpıştı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre, Karayipler'de görev yapan savaş gemisi "Destroyer USS Truxtun" ile hızlı muharebe destek gemisi "USNS Supply" arasında süren yakıt ikmali esnasında çarpışma gerçekleşti. Kaza sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

İKİ GEMİ DE SEYRİNE DEVAM EDEBİLDİ

Güney Komutanlığı Sözcüsü Albay Emmanuel Ortiz, çarpışmanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ortiz, her iki geminin de kazanın ardından güvenli şekilde seyrine devam edebildiğini açıkladı.