ABD düşürdüğü UFO'nun görüntülerini ilk kez yayımladı! 19 ay sır gibi saklamışlardı

26 Eylül 2024 06:48 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 06:58

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 tipi bir savaş uçağı tarafından Alaska yakınlarında Şubat 2023'te düzenlenen bir operasyon sırasında düşürülen UFO'nun ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

2023'te ABD savaş uçağı tarafından Alaska​ üzerinde düşürülen 'silindirik' UFO​'nun ilk görüntüsü yayınlandı. ABD Hava Kuvvetleri​'ne ait F-22 tipi bir savaş uçağı tarafından vurulan paylaşılan fotoğrafında, Kanada’nın kuzeybatısındaki Yukon bölgesi üzerinde çekilen, kenarları belirsiz, at nalı şeklinde parıldayan bir cisim görülüyor.

Söz konusu operasyon, aynı yılın şubat ayında gündeme gelen Çin casus balonu krizinden sonra gerçekleştirildi. Fotoğraf, olayın üzerinden 19 ay geçmesine rağmen Kanada​ Savunma Bakanlığı tarafından halkla paylaşılmazken gizliliği kaldırılan belgeler aracılığıyla görüntü kamuya açık hale geldi.

KANADA GİZLİLİĞİNİ KORUYOR

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı'ndan (DND) bir halkla ilişkiler yetkilisinin uyarılarına göre, Kanada'nın koyduğu gizliliğin gerekçesi UFO görüntüsünün yayınlanmasının 'daha fazla soru/karışıklık oluşturabileceği' yönündeki iç korkular olabilir. Taylor Paxton isimli yetkili, askeri meslektaşlarına, 'mevcut kamuoyu ortamı ve nesnenin zararsız olduğuna dair açıklamalar göz önüne alındığında' bu karışıklığın kaçınılmaz olacağını söyledi. Paxton, Kraliyet Kanada Hava Kuvvetleri'nin fotoğrafı sosyal medyada yayınlamaya yönelik herhangi bir hamlesinin, 'paylaşıma eşlik edecek metin ne olursa olsun' halktan ve basından daha fazla soru sormaya yol açacağını öne sürdü.

UFO, 10-12 Şubat 2023 tarihleri ​​arasında Alaska, Yukon ve Huron Gölü üzerinde düşürülen üç cisimden biriydi. Üç cismin, birkaç gün önce Güney Carolina açıklarında yere çakılan Çin casus balonundan çok daha küçük olduğu bildirildi.

CTVNews.ca muhabiri Daniel Otis, açık kayıtlar yasası talebiyle UFO fotoğrafının daha yüksek çözünürlükle bir örneğini talep etti.