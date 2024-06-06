ABD duyurdu: Türkiye imzayı attı! F-16 satışı teklifi kabul edildi

06 Haziran 2024 22:09 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 22:42

Türkiye ve ABD arasında uzun zamandır beklenen F-16 anlaşmasında son adım atıldı. Yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satın alınması ve mevcut filonun modernizasyonuna yönelik Türkiye'nin imzalama kararı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan açıklamada ''Türkiye, F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı." denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 satış kabul mektubunu imzaladığını duyurdu. Sürecin tamamlanması ile birlikte Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alacak.