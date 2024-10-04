ABD duyurdu: Yemen’de Husilerin kontrolündeki 15 bölge vuruldu

04 Ekim 2024 23:07 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 23:13

ABD, Yemen'de 15 Husi hedefine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Konuyla ilgili olarak, CENTCOM’dan açıklama geldi…

İsrail, Yemen'e bomba yağdırdı ve tehdit etti: Bize hiçbir yer uzak değil

İsrail, Yemen'e bomba yağdırdı ve tehdit etti: Bize hiçbir yer uzak değil

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, “Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde 15 Husi hedefine saldırı düzenlendi. Bu hedefler Husilerin saldırı amaçlı askeri kabiliyetlerini içeriyordu” denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da saldırıları devam ederken, ABD de Yemen'deki İran destekli Husileri hedef alıyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, “CENTCOM güçleri, bugün yerel saatle 17.00 sıralarında Husilerin kontrolündeki bölgelerde 15 Husi hedefine saldırı düzenledi. Bu hedefler Husilerin saldırı amaçlı askeri kabiliyetlerini içeriyordu. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.