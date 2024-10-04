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ABD duyurdu: Yemen’de Husilerin kontrolündeki 15 bölge vuruldu

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ekim 2024 23:07 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 23:13
ABD duyurdu: Yemen’de Husilerin kontrolündeki 15 bölge vuruldu

ABD, Yemen'de 15 Husi hedefine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Konuyla ilgili olarak, CENTCOM’dan açıklama geldi…

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, “Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde 15 Husi hedefine saldırı düzenlendi. Bu hedefler Husilerin saldırı amaçlı askeri kabiliyetlerini içeriyordu” denildi.

ABD duyurdu: Yemen’de Husilerin kontrolündeki 15 bölge vuruldu - 1. Resim

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da saldırıları devam ederken, ABD de Yemen'deki İran destekli Husileri hedef alıyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, “CENTCOM güçleri, bugün yerel saatle 17.00 sıralarında Husilerin kontrolündeki bölgelerde 15 Husi hedefine saldırı düzenledi. Bu hedefler Husilerin saldırı amaçlı askeri kabiliyetlerini içeriyordu. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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