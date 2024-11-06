ABD ekonomisinde tehlike çanları! Trump’ın ilk büyük sınavı ‘borç’ olacak

06 Kasım 2024 15:15 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:42

Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte ABD'de yıllardır biriken borçlar en önemli gündem maddesi oldu. Ekonomi uzmanları kontrolsüz borçlanmanın büyük krize yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Donald Trump'ın ilk hamlelerinin ekonomi üzerine olacağı öne sürülüyor.

ABD’de yıllardır büyüyen borç yükü, ülkenin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte, devasa boyutlara ulaşan bu borcun nasıl yönetileceği büyük bir merak konusu. Eski FDIC Başkanı Sheila Bair, artan borcun artık bir balon gibi şiştiğini ve bununla başa çıkmak için somut bir plan olmadığını vurguluyor.

KRİZ KAPIDA MI?

Finans uzmanları, kontrolsüz borçlanmanın gelecekte büyük bir mali krize yol açabileceği uyarısında bulunuyor. 2008 küresel krizinde FDIC başkanlığı yapan Bair, hükümetin yıllardır yüksek harcamaları sürdürdüğünü ve bunun artık ekonomi için büyük bir risk oluşturduğunu ifade ediyor. Bair’e göre, şu anki federal borç yükü, gelecekteki olası krizlerin ana sebeplerinden biri olabilir.

KÜRESEL YATIRIMCILAR TEDİRGİN

Sheila Bair, ABD'nin artan borcunun küresel yatırımcıların güvenini sarstığını belirtiyor. Bair’e göre, yatırımcılar borcun sürdürülebilirliği konusunda endişe duymaya başlayabilir ve bu durumda hükümetin faiz ödemeleri artacak. Bunun sonucu olarak da vergi artışları, harcama kesintileri ve genel ekonomik sıkıntılar yaşanabilir. ABD Hazine piyasasına duyulan güvenin azalması ise ekonomiyi daha da zor bir duruma sokabilir.

ABD'NİN DEVASA BORÇ YÜKÜ VE EKSTRA MALİYETLER

ABD’nin toplam borcu 35 trilyon doları aşmış durumda. Sorumlu Federal Bütçe Komitesi’nin verilerine göre, Trump’ın önerdiği politikalar bu borca yılda yaklaşık 7,75 trilyon dolar ek yük getirebilir. Bu durumun ekonomi üzerindeki etkileri endişe oluştururken, Bair, bu konunun seçim döneminde fazla gündeme gelmemesini eleştiriyor. Ona göre, borç krizine çözüm getirmek, seçmenlerin pek hoşuna gitmeyecek vergi artışları veya harcama kesintileri gibi kararları gerektirebilir.

SOSYAL GÜVENLİK VE VERGİ REFORMU ZORUNLU

Bair, borç krizinin önlenmesi için liderlerin iki partili bir anlayış benimsemesi gerektiğini vurguluyor. Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi, bütçe açığının azaltılması ve vergi kanunlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Bair, “1980’lerde bu tarz adımlar atılmıştı, şimdi tekrar buna ihtiyacımız var” diyor.