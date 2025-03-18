ABD, Fransa'yı vefasızlıkla suçladı! Özgürlük Heykeli tartışması büyüyor: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz

Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann'ın ülkesinin ABD'ye hediyesi olan Özgürlük Heykeli'ni geri istemesi iki ülke arasındaki gerginliği yükseltti. ABD, Fransa'yı vefasızlıkla suçladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'nin arası açılırken Fransa ve ABD arasında gerginlik tırmandı. Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşa yönelik tutumlarını eleştirip, ülkesinin hediye ettiği Özgürlük Heykeli'ni geri istemesine Beyaz Saray'dan cevap geldi.

''ABD OLMASAYDI ALMANCA KONUŞURLARDI''

ABD, Fransa'yı vefasızlıkla suçladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında, Trump'ın Özgürlük Heykeli'ni geri verip vermeyeceği soruya cevap verdi. Leavitt, "Kesinlikle hayır. Ve ismi belirtilmeyen bu düşük seviyeli Fransız siyasetçiye bir tavsiyem var. ABD olmasaydı Fransızlar, halihazırda Almanca konuşuyor olurdu. Bu yüzden ülkemize karşı son derece minnettar olmalılar" dedi.

FRANSA ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'Nİ GERİ İSTİYOR

Açıklamaya konu olan talep, Fransız parlamenter Raphal Glucksmann’dan gelmişti. Pazar günü yaptığı açıklamada Glucksmann, ABD’nin artık Fransa’nın Özgürlük Heykeli’ni ABD’ye hediye etmesine vesile olan değerleri temsil etmediğini öne sürerek Özgürlük Heykeli’nin ülkesine iade edilmesini istemişti.

Glucksmann, "Diktatörlerin yanında yer almayı seçen ve bilimsel özgürlüğü savunan araştırmacıları işten çıkaran Amerikalılara söyleyeceğimiz bir şey var. Özgürlük Heykeli’ni bize geri verin" demişti.

ABD’nin New York kentindeki Özgürlük Heykeli, ABD’nin bağımsızlığı ve iki ülke arasındaki ilişkileri kutlamak amacıyla 1886 yılında Fransa tarafından ABD’ye hediye edilmişti.