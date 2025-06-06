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 | Selahattin Demirel

ABD Gazze vetosunu savundu: Gururlu hissediyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes sağlanması için dün sunulan karar tasarısını veto eden ABD, hamlesini savundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan "Veto kullanmanın gururunu yaşıyoruz." açıklaması geldi.

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ABD Gazze vetosunu savundu: Gururlu hissediyoruz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 00:29

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, günlük basın toplantısında konuşarak BMGK tasarısındaki ABD vetosu hakkında bilgi verdi.

Tasarıyı "İsrail'i hedef alan" ve "verimsiz" bir karar olarak niteleyen Pigott, "Bu, (Donald) Trump yönetiminin Güvenlik Konseyi'ne verdiği ilk veto ve bu kadar önemli bir konuda veto kullanmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Pigott, Hamas'ın silahsızlanmasını, Gazze'yi terk etmesini ve tüm rehineleri serbest bırakmasını talep etmeyen hiçbir kararı desteklemeyeceklerini belirterek, "BM'nin kuruluş amacı barış ve güvenliği teşvik etmeye ve bu tür gösterişli eylemlere son vermeye geri dönmesinin zamanı geldi." diye konuştu.

ABD Gazze vetosunu savundu: Gururlu hissediyoruz

NE OLMUŞTU?

ABD, Gazze'de insani durum gerekçe gösterilerek ateşkes sağlanması için sunulan dünkü BMGK karar tasarısını, diğer 14 konsey üyesinin "evet" oyuna rağmen veto hakkını kullanarak engellemişti.

Bu ABD'nin Gazze'de ateşkes talep eden 5'inci BMGK kararı vetosu olarak kayıtlara geçmişti.

12 ÜLKE VATANDAŞLARINA GETİRİLEN ABD SEYAHAT YASAĞI

Pigott, Trump yönetimi tarafından 12 ülkenin vatandaşlarına getirilen ABD'ye seyahat yasağıyla ilgili detaylı sorulara da cevap vermekten kaçındı.

Söz konusu yasağın "ülkeye alınacak kişileri güvenli bir şekilde seçmekle" ilgili olduğunu belirten Pigott, bu konuda diğer ülke yönetimleriyle iletişim halinde olduklarını söyledi.

Pigott, bu yıl ABD'de yapılacak Dünya Kupası maçları için İran gibi yasak listesinde olan ülkelerin katılım durumuyla ilgili bir soruya da antrenörler ve oyuncular konusunda istisnalar olacağını söyledi ancak "güvenlik endişelerini son derece ciddiye aldıklarını" belirtmekle yetindi.

Bir gazetecinin ABD içinde veya dışında olup da hali hazırda vizesi bulunan yasaklı listedeki ülke vatandaşlarının durumu hakkındaki sorusuna da "Bana varsayımsal şeyler soruyorsunuz." diyerek cevap vermekten kaçındı.

Pigott, yeni vize uygulamaları konusunda büyükelçiliklere gönderilen talimatlar sorusuna da "Dahili iletişimlerimizden bahsetmeyeceğim. Bu nihayetinde, temelde bir ulusal güvenlik endişesidir." yanıtını verdi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE HAVA SALDIRILARI

ABD'nin Suriye'deki geçici hükümetle güçlü bir iletişim kurduğu ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Tel Aviv'i ziyaret ettiği bir zamanda, İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden hava saldırılarının sorulması üzerine Pigott, "ABD, İsrail ile Suriye arasında kalıcı bir istikrarı ve barış çabalarını desteklemeye devam etmektedir. İstikrar ve barış içinde bir Suriye herkesin yararına." yanıtını verdi.

İsrail ordusu, Suriye'den fırlatıldığı ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde boş alana düştüğü iddia edilen roketlere karşılık, dün bu ülkeye savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

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