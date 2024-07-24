ABD Gizli Servisi ile polisin konuşmaları ortaya çıktı! Trump'ı vuran kişi önceden fark edilmiş

24 Temmuz 2024 17:20 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 17:32

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçimler de yarışacak Donald Trump'a aylar kala suikast girişiminde bulunan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildikten sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, Butler County Acil Durum Hizmetleri Birimi’nden elde ettiği vücut kamerası görüntülerini paylaştı. Beaver County Acil Durum Birimi görevlisinin vücut kamerasından alınan görüntülerde, görevlilerin ve bir Gizli Servis ajanının, saldırıdan sonra etkisiz hale getirilen ve kanlar içinde yerde yatan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'un başında beklediği anlar yer aldı.

GİZLİ SERVİS SALDIRGANI ÖNCEDEN FARK ETMİŞ

Konuşmalarda, Trump'ı kulağından vuran Crooks'un saldırıdan önce görüldüğü ve şüpheli şahıs olarak tanımlandığı belirtiliyor.

Adı açıklanmayan Gizli Servis ajanı, yerde yatan saldırganın olaydan önce yayılan fotoğraflardaki şüpheli şahsın tanımıyla uyuştuğunu belirterek, “Bir keskin nişancı gördü ve fotoğrafları gönderdi. Bu, o" ifadelerini kullanıyor.

Trump’ı suikast girişiminde kulağından vuran saldırgan, Gizli Servis’te görevli keskin nişancılar tarafından olay yerinde öldürülmüştü.