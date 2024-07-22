ABD Gizli Servisi'nden Trump suikastı itirafı: Başarısız olduk 

22 Temmuz 2024 18:35 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 18:44

Altın ve dolar hangi ABD başkan adayını tercih ediyor? İşte Trump-Harris yarışında kazanacak ve kaybedecekler

Altın ve dolar hangi ABD başkan adayını tercih ediyor? İşte Trump-Harris yarışında kazanacak ve kaybedecekler

Kamala Harris'ten ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

Kamala Harris'ten ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı saldırıdan koruyamaması nedeniyle, pazartesi günü Kongre'de sorgulamaya tabi tutulacak.

Cheatle, sabah saatlerinde Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nin önünde milletvekilleri tarafından sorguya çekilecek.

"BAŞARISIZ OLDUK"

İstifası talep edilen Cheatle, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi önünde verdiği ifade sırasında "Başarısız olduk" dedi.

Cheatle ayrıca Kongre'ye 13 Temmuz trump mitingi için talep edilen kaynakların sağlandığını söyledi.

Raporda, suikast girişiminin ardından Johnson ve ekibinin, olay gününe ilişkin güvenlik hatalarını araştırmak üzere federal ve yerel hükümet yetkilileriyle görüştükleri belirtilerek, kamuoyunun dikkatini çekecek birkaç maddeye ulaştıkları belirtildi.

NE OLMUŞTU?

13 Temmuz'da Butler, Pensilvaniya'da bir açık hava kampanya mitinginde gerçekleşen silahlı saldırıda Trump kulağından yaralanmış, bir miting katılımcısı ölmüş ve bir diğeri yaralanmıştı. Saldırgan, 20 yaşındaki bakım evi çalışanı Thomas Crooks, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.