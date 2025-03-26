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 | Berrak Arican

ABD, Grönland'da sadece bir bölgeyi ziyaret edebilecek! Tartışma Beyaz Saray'ın açıklamasıyla bitti

ABD ve Grönland arasındaki ziyaret tartışması Beyaz Saray'ın sınırlandırmasıyla son buldu. ABD heyeti, Grönland'da sadece kendilerine ait olan Pitufikk Uzay Üssü'nü ziyaret edecek. Danimarka ise bu karardan memnun olduğunu duyurdu.

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ABD, Grönland'da sadece bir bölgeyi ziyaret edebilecek! Tartışma Beyaz Saray'ın açıklamasıyla bitti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 15:24

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance başkanlığındaki heyetin Grönland'a yapacağı ziyaret sınırlandırıldı. ABD ve Grönland arasındaki gerginliğin tırmanmasına neden olan ziyarete dair Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Grönland'a gidecek heyete ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlık edeceği, ancak heyetin yalnızca ABD'ye ait Pituffik Uzay Üssü'nü ziyaret edeceği ve Grönland'daki en önemli etkinliklerden biri olan kızaklı köpek yarışını izlemeyeceği belirtildi.

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DANİMARKA: İPTAL ETMELERİ ÇOK OLUMLU

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'lilerin Grönland toplumuna yönelik ziyaretlerini iptal etmelerinin çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine kendi üsleri olan Pituffik'i ziyaret edecekler ve buna karşı çıkacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI DA GİDECEK

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise yaptığı açıklamada, "Usha'nın bu cuma Grönland'a yapacağı ziyaret o kadar büyük bir coşkuyla karşılandı ki tüm bu eğlenceyi tek başına yaşamasını istemedim. Ben de ona katılacağım" dedi. Adanın güvenlik durumunu kontrol etmek amacıyla uzay üssünü ziyaret edeceğini kaydeden Vance, "Çünkü birçok ülke Grönland'ın topraklarını ve su yollarını kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ni, Kanada'yı ve tabii ki Grönland halkını tehdit etti" ifadesini kullandı.

DANİMARKA'YA TEPKİ

Vance, Donald Trump yönetiminin Grönland halkının güvenliğini yeniden tesis etmek istediğini ve Danimarka'nın bunu "çok uzun süredir" görmezden geldiğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes, dün yaptığı açıklamada heyetin Grönland'ın kültürü, tarihi ve insanları hakkında bilgi edinmeyi amaçladığını ifade etmişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise dün yaptığı açıklamada, Usha Vance'in kızaklı köpek yarışını izlemeyi de kapsayan ziyaretinin Danimarka topraklarına yönelik kabul edilemez bir baskının parçası olduğunu söylemişti.

ABD VE GRÖNLAND ARASINDA 'ZİYARET' TARTIŞMASI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Enerji Bakanı Chris Wright'ın da yer aldığı heyetin gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret tepki çekmişti. Perşembe günü Grönland'a gitmesi beklenen heyetin, Cumartesi günü sona erecek ziyareti çerçevesinde buradaki tarihi yerleri gezeceği ve Grönland hakkında yetkililerden bilgi alacağı belirtilmişti. Usha Vance ziyaretinde ulusal kızaklı köpek yarışına katılacağını açıklanmış, Waltz ve Wright'ın ise Pituffik Uzay Üssü'nü ziyaret edeceği bildirilmişti.
Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ziyareti "son derece saldırgan" olarak nitelendirerek, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Grönland'da ne yapıyor? Tek amacı üzerimizde güç göstermek. Sadece Grönland'da bulunması bile şüphesiz Amerikalıların Trump'ın misyonuna olan inancını ve baskıyı artıracak" ifadesini kullanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Grönland, Danimarka tarafından mı kontrol ediliyor?
Donald Trump, zengin doğal kaynaklara sahip Grönland'ı ilk kez 2019'daki başkanlık döneminde satın almak istediğini dile getirmişti. Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, Ocak ayından bu yana Grönland'ı topraklarına katmak istediğini ifade ediyor. Grönland, yaklaşık 300 yıldır, 3 bin kilometre uzaklıktaki Danimarka tarafından kontrol ediliyor. 1953'ten bu yana özerk bir bölge olan Grönland iç işlerinde bağımsızken, dış ve savunma politikasıyla ilgili kararlar Kopenhag tarafından alınıyor.
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