ABD halkı Donald Trump'tan kaçıyor! Vatandaşlık başvuruları rekor kırdı

Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla ABD'den kaçış başladı. Trump'ın politikalarından memnun olmayan Amerikalılar, İngiltere vatandaşlığı için sıraya girdi. Sıra ise bir hayli uzun.

ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, göreve gelir gelmez eskiye dair ne varsa değiştirmeye başladı. Eski Başkan Joe Biden'ın kararlarını bir kalemde silen Trump, ABD halkını memnun etmeyi ise başaramadı. Amerikalılar, İngiltere vatandaşlığı için sıraya girdi.

REKOR BAŞVURU

ABD İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre geçen yıl 6 bin 100'den fazla ABD vatandaşı, İngiltere vatandaşlığı için başvuruda bulundu. Başvuru sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı yirmi yıl öncesinden bu yana en yüksek rakama ulaştı ve 2023 yılına kıyasla yüzde 26 artış gösterdi. İngiltere vatandaşlığı için yapılan toplam başvuru yüzde 6 artarak 251 bine ulaştı ve bu da bir başka rekor oldu.

Bakanlık verilerine göre, başvurular özellikle 2024 yılının son çeyreğinde arttı. Bir önceki yıla göre yüzde 40'lık bir artış var.

TRUMP'IN ETKİSİ BÜYÜK

Göçmenlik avukatları, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerine katılmasının ve seçimden zaferle çıkmasının yanı sıra İngiltere'deki vergi değişikliklerinin bu duruma sebep olduğunu belirtti.

Financial Times’a konuşan Hukuk firması Farrer & Co'nun ortağı Elena Hinchin, ABD'deki siyasi ortamın Birleşik Krallık'ta ikamet etmeye yönelik ilginin artmasında “çok ciddi bir etken” olduğunu söyledi.

Hinchin, “Seçim kampanyasından bu yana ABD'den vatandaşlığa kesinlikle daha fazla ilgi gördük. Önceki Trump yönetimine kıyasla çok daha fazla ilgi var” dedi.

ANKETLERE GÖRE ABD HALK MEMNUN DEĞİL

ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump için yapılan bir anketin sonuçlarına göre halkın çoğunluğu Trump'tan memnun değil. CNN'in bağımsız araştırma şirketine göre, halkın yüzde 52'si Trump'ın görevdeki performansını tasvip etmiyor.

''ÜLKEYİ YANLIŞ YÖNE GÖTÜRÜYOR''

Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 90'ı Trump'ın başkanlık performansından memnun olduğunu ifade etti, Demokratların yüzde 90'ı, bağımsızların ise yüzde 59'u Başkan'ın performansını beğenmediğini bildirdi. Ankette katılımcıların yüzde 45'i, Trump'ın politika önerilerinin ülkeyi "yanlış yöne götürdüğü" görüşünü savundu.

Katılımcıların yüzde 39'u Trump'ın politika önerilerinin ülkeyi doğru şekilde yönlendirdiğini belirtirken yüzde 15'i ise fikir beyan etmedi.