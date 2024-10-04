ABD halkını 'tuvalet kağıdı' endişesi sardı! İstif başlayınca raflar boş kaldı

04 Ekim 2024 10:12 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 10:32

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlardaki işçiler greve gitti. Halk, çalışanların iş bırakmasıyla 'tuvalet kağıdı' endişesine düştü. Marketlerdeki ürünleri depolamaya başlayan insanlar nedeniyle birçok tuvalet kağıdı rafı boş kaldı.

ABD​'de limanlarda çalışan işçiler ile işverenler arasında yeni sözleşme anlaşmazlığı yaşandı. Liman işçileri 6 yıllık dönemde yüzde 77 oranında ücret artışı talep etti. İşverenler ise oranı yüzde 50'de tuttu. ABD Başkanı Joe Biden​ yönetiminin anlaşmazlığı çözememesi üzerine yaklaşık 45 bin işçi greve gidince halkı 'tuvalet kağıdı' endişesi sardı.

TUVALET KAĞIDINDA PANİK ALIMI

ABD halkında 'panik alımı' baş gösterdi. Marketlerin tuvalet kağıtlarına hücum eden halk, istife başladı. Tuvalet kağıdı rafları boş kalırken yetkililer, durumun farkında olduklarına ve endişeye gerek olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Fakat halk, panik alımlarını durdurmadı.

İŞÇİLERE 'GREVİ DURDURUN' ÇAĞRISI

Amerikan Orman ve Kağıt Derneği (AF&PA) Başkanı Heidi Brock, yaptığı açıklamada, mevcut liman grevine bağlanan "tuvalet kağıdı kıtlığı" haberlerinin farkında olduklarını ifade etti. Üyelerinin ihracata devam edebilmeleri için Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA) ile Birleşik Devletler Denizcilik İttifakını (USMX) greve hızla son vermeye çağıran Brock, bu tür ürünlerin tedarikinde grev​ kaynaklı herhangi bir olumsuzluk beklenmediğini belirtti.

''TUVALET KAĞIDI TEDARİKİ SAPLANACAK''

Brock, ülkede tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve yüz temizleme mendili dahil kağıt ürünü talebinin yaklaşık yüzde 85'inin ABD'li üreticiler tarafından karşılandığına dikkati çekerek, "Kağıt mendil ürünleri yıl boyunca üretiliyor ve sevk ediliyor. AF&PA üyeleri bu temel ürünleri ABD'de üretmeye devam edecek ve ABD genelindeki raflara ulaşmalarını sağlamak için demir yolu ve kamyon kullanacak." bilgisini verdi.