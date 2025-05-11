ABD ile AB arasında tansiyon düşüyor! Trump'ın iltifatına karşılık 'masaya oturma' teklifi

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki sular duruluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen için 'harika lider' nitelendirmesi buzları biraz da olsa eritti. Leyen, ABD ile anlaşmak için masaya oturmak istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergi oranlarını artırmasıyla başlayan gerilimde tansiyon düşmeye başladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'nın yeni Başbakanı Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Leyen, Trump'ın kendisine ettiği iltifattan memnun olduğunu dile getirdi.

''İLTİFATLARI SEVERİM''

Bir gazeteci, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün von der Leyen için söylediği “harika bir lider” ifadesini hatırlatarak, bunun von der Leyen’in kısa süre içinde Beyaz Saray’ı ziyaret edebileceği anlamına gelip gelmediğini sordu.

Von der Leyen ise gülerek, "İltifatları severim." yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

"Başkan Trump ile telefonda ve Papa'nın cenazesinde iyi görüşmeler yaptığımı düşünüyorum. Ama benim için önemli olan, Beyaz Saray'a gidersem tartışabileceğimiz bir (AB-ABD ilişkilerine dair) paketin olması. Yani somut olmalı ve ikimizin de üzerinde anlaşabileceğimiz bir çözüme sahip olmak istiyorum. Şu anda yaptığımız iş bu."

''TÜM SEÇENEKLER MASADA''

Von der Leyen, ABD'nin getirdiği ek gümrük vergileriyle ilgili olarak, "Müzakereli bir çözüm üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dengeli, adil ve karşılıklı olarak faydalı bir çözüm. Atlantik'in her iki yakasını da güçlendiren bir çözüm. Ancak müzakereler başarısız olursa harekete geçeceğiz. Bu yüzden şu anda olası 'yeniden dengeleme önlemleri listesi' üzerinde istişare ediyoruz. Başka bir deyişle, tüm seçenekler masada." değerlendirmesini yaptı.

ABD-AB GERİLİMİ

Göreve 20 Ocak'ta gelen Trump, yemin törenine von der Leyen'i çağırmamış, kulis bilgilerine göre AB tarafından defalarca yapılan görüşme taleplerini geri çevirmişti.

Von der Leyen ile Trump arasında ilk görüşme, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 26 Nisan'da yapılan cenaze töreni sırasında gerçekleşmiş, iki lider resmi bir görüşmede bir araya gelmek için sözleşmişti.

ABD'de yönetim değişikliğinden bu yana, Washington-Brüksel ilişkileri birçok alanda gergin seyrediyor.