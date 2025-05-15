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 | Berkay Alptekin

ABD ile İran arasında bir ilk! Washington, Tahran'a nükleer anlaşma teklifi sundu

ABD basınında çıkan haberlere göre, Trump yönetimi, İran ile Umman'da gerçekleştirilen dördüncü tur müzakerelerinde Tahran'a yazılı nükleer anlaşma teklifi sundu. Haberde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin mu teklifi aldığı ve istişare için Tahran'a götürdüğü belirtildi.

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ABD ile İran arasında bir ilk! Washington, Tahran'a nükleer anlaşma teklifi sundu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 15:52

Donald Trump yönetimi 11 Mayıs'ta Orta Doğu ülkesi Umman'da İran ile ABD arasında yapılan görüşmelerde İran'a yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sundu. İddia, ABD merkezli Axios haber platformunun ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili ve konuya doğrudan bağlantılı iki kaynağına dayandırdığı haberle ortaya çıktı.

Buna göre, nisan başında başlayan iki ülke arasındaki görüşmelerde ilk kez Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İranlı yetkililere resmi yazılı bir teklif sunmuş oldu.

Haberde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Umman'daki görüşmeler sırasında teklifi aldığı ve istişareler için Tahran'a götürdüğü belirtildi.

ABD ile İran arasında bir ilk! Washington, Tahran'a nükleer anlaşma teklifi sundu

İKİ ÜLKENİN MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti. Taraflar dördüncü tur müzakereleri Umman'da yapmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini belirtiyor.

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