ABD İLE İRAN TEKRAR PAKİSTAN'DA GÖRÜŞECEK
İran ve ABD arasındaki 2 haftalık ateşkes sürecinin Trump tarafından süresiz olarak uzatılmasının ardından Pakistan'daki müzakerelerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bugün Pakistan'a yola çıkacağı duyurulurken ABD basını da Trump'ın, Witkoff ile Kushner'ı Arakçi ile görüşmek amacıyla Pakistan'a göndereceği bildirildi.
Öte yandan ABD Savunma Bakanı Hegseth "İran suya mayın döşüyorsa tereddütsüz ateş açacağız." tehdidini savurdu. Dün de ABD'de yapılan görüşmelerde Lübnan ile İsrail arasında ateşkes, 3 hafta daha uzatıldı. İşte ABD, İsrail ve İran'a dair gelişmelerin detayları...
ABD BASINI: TRUMP HEYETİNİ PAKİSTAN'A GÖNDERİYOR
ABD medyası ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ı, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüşmesi için Pakistan'a göndereceğini duyurdu.
ARAKÇİ PAKİSTAN'A GİDİYOR
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad, Umman'ın başkenti Maskat ve Rusya'nın başkenti Moskova’yı kapsayan ziyaret turuna çıkacağını söyleyerek "Bu ziyaretlerin amacı, ikili konularda ortaklarımızla yakın koordinasyon sağlamak ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmaktır" dedi. Arakçi'nin Pakistan'a gidişi müzakerelerin tekrar başlama ihtimalini kuvvetlendirdi.
ABD SAVUNMA BAKANI: TEREDDÜTSÜZ ATEŞ AÇARIZ
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin, "Eğer İran suya mayın döşüyorsa ya da başka şekilde Amerikan ticari gemileri ya da Amerikan güçlerini tehdit ediyorsa, imha etmek üzere tereddütsüz ateş açacağız. Yaptırım altındaki İran gemilerine el koyduk ve daha fazlasına el koyacağız. Ablukamız büyüyor ve küreselleşiyor" dedi.