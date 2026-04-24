İran ve ABD arasındaki 2 haftalık ateşkes sürecinin Trump tarafından süresiz olarak uzatılmasının ardından Pakistan'daki müzakerelerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bugün Pakistan'a yola çıkacağı duyurulurken ABD basını da Trump'ın, Witkoff ile Kushner'ı Arakçi ile görüşmek amacıyla Pakistan'a göndereceği bildirildi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Hegseth "İran suya mayın döşüyorsa tereddütsüz ateş açacağız." tehdidini savurdu. Dün de ABD'de yapılan görüşmelerde Lübnan ile İsrail arasında ateşkes, 3 hafta daha uzatıldı. İşte ABD, İsrail ve İran'a dair gelişmelerin detayları...