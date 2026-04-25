ABD Başkanı Trump, Pakistan'daki görüşmenin iptaliyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın yönetiminde "kafa karşıklığı" olduğunu öne sürerek "Konuşmak istiyorlarsa arayabilirler" çağrısı yaptı.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Temsilcilerimin İranlılarla görüşmek üzere Pakistan'ın İslamabad şehrine yapacakları seyahati az önce iptal ettim. Seyahate çok fazla zaman harcanacak, çok fazla iş olacak! Bunun yanı sıra, "liderlikleri" içinde muazzam bir iç çekişme ve kafa karışıklığı var. Kimin sorumlu olduğunu kimse bilmiyor, kendileri bile. Ayrıca, tüm kozlar bizde, onlarda yok! Konuşmak istiyorlarsa, sadece aramaları yeterli"