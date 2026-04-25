MÜZAKERE BEKLENİRKEN TRUMP'TAN İPTAL KARARI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'a gitmesinin ardından ABD'nin de Witkoff ile Kushner'ı görüşmeye göndereceği Beyaz Saray tarafından duyurulmuştu. Ancak ABD basını, Trump'ın bu ziyareti iptal ettiğini bildirdi. Trump da İran yönetiminin "kafa karışıklığı" yaşadığını öne sürerek "Konuşmak istiyorlarsa arayabilirler" çağrısında bulundu. Öte yandan İran heyeti de Pakistan'dan ayrıldı. İşte İran, ABD-İsrail geriliminde yaşananlar...
ARAKÇİ: ABD'NİN CİDDİ OLUP OLMADIĞINI GÖRMEDİK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan ziyaretinin verimli geçtiğini belirterek "ABD'nin diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını görmüş değiliz." ifadelerini kullandı. Arakçi ayrıca savaşı bitirmek konusunda İran'ın tutumunu paylaştıklarını duyurdu.
TRUMP: İRAN'DA KAFA KARIŞIKLIĞI VAR
ABD Başkanı Trump, Pakistan'daki görüşmenin iptaliyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın yönetiminde "kafa karşıklığı" olduğunu öne sürerek "Konuşmak istiyorlarsa arayabilirler" çağrısı yaptı.
Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Temsilcilerimin İranlılarla görüşmek üzere Pakistan'ın İslamabad şehrine yapacakları seyahati az önce iptal ettim. Seyahate çok fazla zaman harcanacak, çok fazla iş olacak! Bunun yanı sıra, "liderlikleri" içinde muazzam bir iç çekişme ve kafa karışıklığı var. Kimin sorumlu olduğunu kimse bilmiyor, kendileri bile. Ayrıca, tüm kozlar bizde, onlarda yok! Konuşmak istiyorlarsa, sadece aramaları yeterli"
ABD BASINI: TRUMP ZİYARETİ İPTAL ETTİ
ABD Basını, bugün Pakistan'a giderek İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesi beklenen ABD Orta Doğur Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ziyaretinin Trump tarafından iptal edildiğini duyurdu.
Fox News’in haberine göre Trump, ABD'nin İran'la olan çatışmada tüm kozları elinde tuttuğu bir durumda, ABD heyetinin Pakistan'a 18 saatlik uçuş yapmasına gerek olmadığını söyledi.
İstediği zaman İranlılar ile telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğinin altını çizen Trump, "Bir süre önce ekibime ayrılmak için hazırlanmalarını söyledim. Sonra da, 'Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmanıza gerek yok. Bütün kartlar elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler, artık oturup hiçbir şey konuşmamak için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız' dedim" ifadelerini kullandı.
İRAN HEYETİ PAKİSTAN'DAN AYRILDI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki heyet, Pakistan’da gerçekleştirilen temaslar ardından başkent İslamabad’dan ayrıldı.
Yerel kaynaklara göre İranlı heyet, ülkeden ayrılmadan önce Pakistanlı yetkililere, İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik resmi talepleri içeren bir liste sundu.
Arakçi’nin dün yaptığı açıklamaya göre İranlı bakanın Umman’ın başkenti Maskat ve Rusya’nın başkenti Moskova’ya da ziyaret gerçekleştirmesi ve üst düzey yetkililerle temasta bulunması bekleniyor.
İRAN ORDUSU: ABLUKA DEVAM EDERSE SERT KARŞILIK VERİRİZ
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada "ABD’nin saldırgan ordusu bölgede abluka, korsanlık ve deniz haydutluğu faaliyetlerine devam ederse İran’ın güçlü silahlı kuvvetlerinin sert karşılık vereceğinden emin olsun" denildi.