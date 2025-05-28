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 | Berkay Alptekin

ABD ile masaya oturan İran'a İsrail tehdidi! 7 saatlik 'nükleer saldırı planı' ortaya çıktı

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler devam ederken, İsrail'den süreci baltalayacak adımlar atılıyor. ABD basını tarafından yapılan analizde İsrail'in İran'a yönelik 'nükleer' hazırlığına dikkat çekildi.

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ABD ile masaya oturan İran'a İsrail tehdidi! 7 saatlik 'nükleer saldırı planı' ortaya çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 16:29

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran ile yürütülen nükleer müzakereleri tehlikeye atabilecek adımlar atmaması konusunda uyardığı aktarıldı.
İsrail merkezli Walla haber sitesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Trump ile Netanyahu arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde Washington ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakerelerin masaya yatırıldığını belirtti.

ABD ile masaya oturan İran'a İsrail tehdidi! 7 saatlik 'nükleer saldırı planı' ortaya çıktı

TRUMP, İSRAİL'DEN ENDİŞE EDİYOR

Trump ve diğer üst düzey ABD yetkililerinin son haftalarda İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini bombalayabileceği veya görüşmeleri baltalayabilecek başka adımlar atabileceği konusunda endişe duyduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra bazı ABD'li yetkililerin, Netanyahu'nun Trump'tan yeşil ışık almadan bile İran'ın nükleer tesislerine saldırı emri verebileceğinden endişe duyduğu kaydedildi.

ABD ile masaya oturan İran'a İsrail tehdidi! 7 saatlik 'nükleer saldırı planı' ortaya çıktı

TRUMP, NETANYAHU'DAN SÜRE İSTEDİ

Geçen haftaki telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu'ya İran'la diplomatik çözümün "hiçbir şekilde engellenmesini istemediğini" söylediği aktarıldı. İsrail'i ziyaret eden ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in pazar günü Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Trump'ın müzakereleri baltalayacak adımlardan kaçınılması gerektiği yönündeki mesajını ilettiği belirtildi.

Noem'in ayrıca görüşmede, Trump'ın İran ile müzakereleri haftalarca veya aylarca uzatmayacağını, ancak birkaç gün içinde bir karar vereceğini söylediği ve Netanyahu'ya "bize bir hafta verin" dediği ileri sürüldü.
Umman'ın aracılığıyla ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması için müzakereler yürütülüyor. Müzakerelerin 5. turu 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Trump, 26 Mayıs'taki açıklamasında, İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek, kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söylemişti.

ABD ile masaya oturan İran'a İsrail tehdidi! 7 saatlik 'nükleer saldırı planı' ortaya çıktı

ABD İSTİHBARATINDAN 7 SAATLİK SALDIRI TAHMİNİ

ABD merkezli New York Times gazetesinin haberine göre, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik tek taraflı ve ani bir saldırı için geniş kapsamlı hazırlık yaptığını aktardı. Habere göre; ABD istihbaratı İsrail'in İran'a 7 saat içerisinde geniş kapsamlı bir saldırı düzenleme kapasitesi olduğunu tahmin ediyor.

New York Times'ın haberine göre; İsrail'in talepleri ise, İran'ın nükleer programına dair tüm tesislerin dağıtılması, Natanz ve Fordow gibi yeraltı nükleer merkezlerin tamamen imha edilmesi olarak biliniyor.

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