ABD ile Meksika'dan ortak çalışma! Gizli sınır tüneli drone ile görüntülendi

05 Ocak 2025 12:48 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 13:10

ABD ile Meksika ortak bir çalışmaya imza atıldı. ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi ile Meksika'nın Sonora Eyalet Polisi tarafından yapılan ortak çalışmada drone teknolojisi sayesinde iki ülke sınırındaki "kaçakçılık tüneli" keşfedildi. Gizli tünelin türlü faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.

ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi ile Meksika’nın Sonora Eyalet Polisi ortak bir çalışmaya imza attı. Yapılan çalışmada drone teknolojisi kullanılarak Sonora eyaletine bağlı San Luis Rio Colorado kentinde yeni bir 'kaçakçılık tüneli' keşfedildi. DailyMail'in haberine göre keşfedilen tünelin henüz tamamlanmamış olduğu belirtildi.

2024 yılının sonunda fark edilen tünelin, yıl içerisinde keşfedilen üçüncü tünel olduğu kaydedildi. Kaçakçılık rotalarına ek olarak, ABD’de Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesinin yayılması da büyük bir tehdit oluşturuyor.

ŞEYTANIN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİ

"Şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali" ve ünlü "MS-13 çetesinin daha vahşi versiyonu" olarak anılan bu çete, 2024 itibarıyla ABD’nin 18 eyaletinde faaliyet gösteriyor. Uzmanlar, bu sayının 2025’e kadar 25'i aşabileceğini öngörüyor.

Çete üyeleri, çoğu zaman güney sınırından ABD’ye sızarak, yasa dışı göçmenlerin arasına karışıyor. Tanınmalarını sağlayan belirgin dövmeler arasında bir tren, taç, saat ve AK-47 figürleri bulunuyor.

Tünelin, uyuşturucu kartelleri tarafından ABD’ye yasadışı mal ve insan sokmak için kazıldığı belirtildi. Bu, 2024 yılı içerisinde Arizona’nın Yuma bölgesinde keşfedilen üçüncü tünel olarak kaydedildi.

Meksika’nın Sinaloa Karteli’nin, bu gibi geçitleri sıkça kullandığı biliniyor. Hatta kartelin bazı tünelleri sınır şehirlerinin kanalizasyon ve su sistemlerini kullanarak inşa ettiği de ortaya çıktı.