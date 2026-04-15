SON DAKİKA!
Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

15.04.2026

ABD, İran, İsrail arasında kırılgan ateşkes: Trump 2 günü işaret etti! Lübnan hala ateş altında

ABD, İsrail, İran savaşında kırılgan ateşkes devam ediyor. Fakat ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin süresini uzatmayı planlamadığını söyledi. Yine merak uyandıran açıklamalara imza atan Trump, "Önümüzdeki 2 gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız" dedi. Öte yandan İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Hizbullah ise İsrail ordusuna ait hedeflere insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle en az 34 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 09:00

CENTCOM: İRAN'IN EKONOMİK FAATLİYETLERİ TAMAMEN DURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin limanlarına yönelik ablukasının İran'ın ekonomik faaliyetlerini tamamen durdurduğunu savundu.

Tarih 08:15

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Ensariye beldesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tarih 07:17

TRUMP: 2 GÜNDE İNANILMAZ OLAYLARA TANIK OLACAKSINIZ

ABC News'ün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin uzatılmasını düşünmediğini söyleyerek, "Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız" açıklamasında bulundu. Trump, "Ben başkan olmasaydım, dünya paramparça olurdu" dedi.

Trump, savaşın anlaşma ya da İran’ın yeteneklerini ortadan kaldıracak bir askeri harekatla sona erebileceğini belirtti.

Savaşın her iki şekilde de sona erebileceğini ifade eden Trump, "Bir anlaşma, daha tercih edilebilir çünkü o zaman (ülkelerini) yeniden inşa edebilirler. Artık gerçekten farklı bir rejimleri var. Ne olursa olsun, radikalleri ortadan kaldırdık. Onlar gitti, artık aramızda değiller" dedi.

Tarih 07:02

HİZBULLAH'TAN LÜBNAN'A SALDIRI

Hizbullah, İsrail ordusuna ait hedeflere insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle en az 34 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e karşı saldırıların sürdürüldüğü belirtildi. Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Nakura, Beyyada, Şema ve Kuzuh beldeleri ile Bint Cubeyl'in doğu kesimlerinde İsrail askerleri ile araçlarının hedef alındığı bildirildi. Siddikin beldesinde İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

 

Tarih 06:33

İSRAİL VE LÜBNAN'DAN DOĞRUDAN MÜZAKERE KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da gerçekleştirilen İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmenin ardından tüm tarafların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettiğini açıkladı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüşmenin "çok verimli" geçtiği, ABD'nin iki ülkeyi tebrik ettiği ve ileriye dönük görüşmeler için bugünkü görüşmenin güçlü bir zemin oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm tarafların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettiğini vurgulandı.

