ABD-İran nükleer görüşmesi ertelendi

ABD ve İran arasında devam eden nükleer konulu dolaylı müzakerelerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Üst düzey bir İranlı yetkili, 3 Mayıs’taki dördüncü müzakere turunun ertelendiğini açıkladı.

ABD ve İran arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelerin dördüncü turu ertelendi. Üst düzey bir İranlı yetkili, İtalya’nın başkenti Roma’da 3 Mayıs’ta yapılması planlanan dolaylı müzakerelerin dördüncü turunun ertelendiğini belirterek, yeni tarihin "ABD'nin yaklaşımına bağlı olarak" belirleneceğini ifade etti.

"ABD'NİN YAPTIRIMI ANLAŞMAYI ZORLAŞTIRIYOR"

İranlı yetkili, "Nükleer müzakereler devam ederken ABD'nin İran'a yaptırım uygulaması, tarafların anlaşmaya diplomatik yollarla ulaşmasını zorlaştırıyor" dedi.

Daha önceki turlara ev sahipliği yapan Umman, 3 Mayıs'ta planlanan nükleer müzakerelerin "lojistik nedenlerle" ertelendiğini açıklamıştı. Ancak konuya yakın adı açıklanmayan bir kaynak, ABD'nin dördüncü tur görüşmelere katılacağını hiç teyit etmediğini belirtmişti.



NE OLMUŞTU?



ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "İran’a mesaj" başlıklı bir paylaşım yaparak, Yemen’deki Husilere destek veren İran’a çok sert uyarmıştı. Hegseth, "Husilere verdiğiniz ölümcül desteği görüyoruz. Ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullanmış, İran’ın "Amerikan ordusunun neler yapabileceğini çok iyi bildiğini" kaydetmişti. Hegseth, Tahran’ın bu konuda "daha önce uyarıldığını" hatırlatmış ve İran’ın Yemen’deki Husilere verdiği desteğin cezasız kalmayacağını ifade eden Hegseth, "Sonuçlarına, bizim seçeceğimiz zaman ve yerde katlanacaksınız" uyarısında bulunmuştu.



ABD, ayrıca dün Husilere destek verdiği gerekçesiyle İran'a "azami baskı" kampanyası kapsamında, İran petrolünün satışında yer alan ve 4’ü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) biri de Türkiye'de bulunan toplam 7 şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuştu.



TARAFLAR NE BEKLİYOR?



ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor. İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.



Müzakerelerin ilk turu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un katılımı ile 12 Nisan’da Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilmişti. 19 Nisan’da yapılan ikinci tur görüşmelerin adresi Roma olmuş, 26 Nisan’daki üçüncü tur görüşmeler için ise bir kez daha Maskat tercih edilmişti.