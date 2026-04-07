Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

ABD’nin İran’a verdiği süre saat kaçta bitiyor? Trump'tan ABD İran savaşına ilişkin yeni açıklama!

ABD İran’a bu gece saat vererek anlaşma olmaması durumunda saldıracağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin kritik bir aşamaya geldiğini açıkladı. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, anlaşmaya varılamaması halinde İran’ın sivil altyapısına yönelik geniş kapsamlı bir planın devreye alınabileceğini dile getirdi. Açıklamalarında elektrik santralleri ve köprülerin hedef alınabileceğini söyleyen Trump, bunun gerçekleşmesini istemediğini ancak ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin serbest olması gerektiğini vurgularken, NATO müttefiklerinin tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu. ABD İran’a saat kaça kadar süre verdi, saat kaçta bitiyor Türkiye saati ile? İşte ABD İran savaşı son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 19:14

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde kritik saatlere girildi. ABD Başkanı , sürecin sonucuna göre çok sert adımların atılabileceğini söyledi. ABD İran anlaşması için son saatlere girildi. İşte ayrıntılar…

ABD İRAN SAVAŞI SON DAKİKA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaklaşık 1,5 saat süren basın toplantısında İran gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toplantının ilk bölümünde İran tarafından düşürülen iki F-15 savaş uçağının mürettebatının nasıl kurtarıldığını anlatan Trump, soru-cevap bölümünde ise İran’la devam eden görüşmelere değindi. Görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşma ihtimalinin bulunduğunu belirten Trump, sürecin kısa süre içinde netleşeceğini söyledi.

Trump, anlaşma sağlanamaması halinde devreye alınacak planlara ilişkin de konuştu. İran genelinde elektrik santralleri ve köprülerin hedef alınabileceğini dile getiren ABD Başkanı, bunun tek bir gecede gerçekleşebileceğini ifade etti. Bu ihtimalin gerçekleşmesini istemediğini söyleyen Trump, buna rağmen hazırlıkların tamam olduğunu belirtti.

TRUMP İRAN İÇİN NE DEDİ?

Trump, İran’la yapılan görüşmelerin gidişatına ilişkin “Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz” dedi. İran’ın belirlenen süre içinde anlaşmaya varmasını beklediklerini dile getiren ABD Başkanı, aksi durumda çok ağır sonuçların ortaya çıkabileceğini söyledi. “Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir” diyen Trump, bu senaryonun kısa süre içinde gerçekleşebileceğini belirtti.

ABD Başkanı ayrıca İran’dan beklentilerini de açıkladı. ’ndan petrol ve diğer geçişlerin serbest olması gerektiğini vurgulayan Trump, bu konunun anlaşmanın önemli bir parçası olacağını söyledi. NATO ülkelerinin İran konusundaki tutumuna da değinen Trump, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere bazı müttefiklerin destek vermemesine tepki gösterdi.

ABD İRAN SÜRESİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a verilen sürenin ABD doğu saatiyle salı günü saat 20.00’ye kadar olduğunu açıkladı. Türkiye saatiyle bu süre 8 Nisan Çarşamba günü 03.00’e denk geliyor. Trump, bu saat dilimine kadar anlaşma sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Trump, söz konusu süre dolmadan görüşmelerin devam ettiğini ve diplomatik sürecin henüz tamamlanmadığını söyledi. Ancak süre sonunda anlaşma sağlanamazsa askeri planların devreye alınabileceğini dile getirdi. Açıklamalarında İran’daki gelişmelerin yönetimin tavrına bağlı olduğunu belirten Trump, sürecin sonucunun kısa sürede netleşeceğini ifade etti.

ETİKETLER
#donald trump
#hürmüz boğazı
#Askeri Harekat
#Abd-İran Görüşmeleri
#İran Anlaşması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.