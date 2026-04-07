ABD’nin İran’a verdiği süre saat kaçta bitiyor? Trump'tan ABD İran savaşına ilişkin yeni açıklama!

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde kritik saatlere girildi. ABD Başkanı Donald Trump, sürecin sonucuna göre çok sert adımların atılabileceğini söyledi. ABD İran anlaşması için son saatlere girildi. İşte ayrıntılar…

ABD İRAN SAVAŞI SON DAKİKA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaklaşık 1,5 saat süren basın toplantısında İran gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toplantının ilk bölümünde İran tarafından düşürülen iki F-15 savaş uçağının mürettebatının nasıl kurtarıldığını anlatan Trump, soru-cevap bölümünde ise İran’la devam eden görüşmelere değindi. Görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşma ihtimalinin bulunduğunu belirten Trump, sürecin kısa süre içinde netleşeceğini söyledi.

Trump, anlaşma sağlanamaması halinde devreye alınacak planlara ilişkin de konuştu. İran genelinde elektrik santralleri ve köprülerin hedef alınabileceğini dile getiren ABD Başkanı, bunun tek bir gecede gerçekleşebileceğini ifade etti. Bu ihtimalin gerçekleşmesini istemediğini söyleyen Trump, buna rağmen hazırlıkların tamam olduğunu belirtti.

TRUMP İRAN İÇİN NE DEDİ?

Trump, İran’la yapılan görüşmelerin gidişatına ilişkin “Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz” dedi. İran’ın belirlenen süre içinde anlaşmaya varmasını beklediklerini dile getiren ABD Başkanı, aksi durumda çok ağır sonuçların ortaya çıkabileceğini söyledi. “Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir” diyen Trump, bu senaryonun kısa süre içinde gerçekleşebileceğini belirtti.

ABD Başkanı ayrıca İran’dan beklentilerini de açıkladı. Hürmüz Boğazı’ndan petrol ve diğer geçişlerin serbest olması gerektiğini vurgulayan Trump, bu konunun anlaşmanın önemli bir parçası olacağını söyledi. NATO ülkelerinin İran konusundaki tutumuna da değinen Trump, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere bazı müttefiklerin destek vermemesine tepki gösterdi.

ABD İRAN SÜRESİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a verilen sürenin ABD doğu saatiyle salı günü saat 20.00’ye kadar olduğunu açıkladı. Türkiye saatiyle bu süre 8 Nisan Çarşamba günü 03.00’e denk geliyor. Trump, bu saat dilimine kadar anlaşma sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Trump, söz konusu süre dolmadan görüşmelerin devam ettiğini ve diplomatik sürecin henüz tamamlanmadığını söyledi. Ancak süre sonunda anlaşma sağlanamazsa askeri planların devreye alınabileceğini dile getirdi. Açıklamalarında İran’daki gelişmelerin yönetimin tavrına bağlı olduğunu belirten Trump, sürecin sonucunun kısa sürede netleşeceğini ifade etti.