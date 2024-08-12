ABD, İran'ın İsrail'e saldırısı için tarih verdi: Hazırlıklı olmalıyız

12 Ağustos 2024 20:24 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 20:39

İran'da eğitim uçağı düştü: Ölü ve yaralı var

İran'da eğitim uçağı düştü: Ölü ve yaralı var

İran'ın, İsrail'e karşı yapacağı misilleme saldırısı Orta Doğu'da gerilimi zirveye taşıdı. İsrail, saldırıya karşı hazırlıklarını yaparken İran'ın ne zaman saldıracağına dair ABD'den açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, "İran, İsrail'e bu hafta saldırabilir" dedi.

Sabah saatlerinde ise ABD merkezli medya kuruluşu Axios'a konuşan İsrail istihbaratından bazı kaynaklar, İran'ın İsrail'e birkaç gün içerisinde saldıracağını öne sürmüştü.

İRAN FÜZELERLE VURABİLİR

Cuma günü İran'ın BM temsilcisi, misillemenin uygun bir zamanda yapılacağını ve olası bir ateşkesi etkilemeyeceğini söylemişti. Dün de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmüş ve İran'ın büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığını öne sürmüştü.

Kaynaklar, İran'ın saldırılarının büyük çaplı olacağını ve füze ve drone ile saldırılacağını ve İsrail'de nüfusun yoğun olduğu bölgelerin hedef alınacağını da iddia etmişti.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINABİLİR!

Yeni istihbarat değerlendirmesi, perşembe günü yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinden önce bir saldırının gerçekleşebileceğini ve olası bir anlaşma için müzakereleri tehlikeye atabileceğini gösteriyor.