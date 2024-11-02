ABD İsrail için düğmeye bastı: Orta Doğu’ya ilave askeri güç gönderiyor

02 Kasım 2024 05:23 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 05:24

Orta Doğu'da gitgide artan gerilim sonrası ABD, vatandaşlarının ve kuvvetlerinin güvenliği ile İsrail’in savunulması için harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı, ilave askeri güçlerini Orta Doğu'ya konuşlandıracağını açıkladı. Yapılan açıklamada İran'a açıkça gözdağı da verildi.

Gazze​'yi 1 yılı aşkın süredir bombalayan İsrail, hedeflerine Lübnan​ ve İran​'ı da ekleyerek Orta Doğu​'yu kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Eylül ayından bu yana birden fazla ateşkes fırsatını heba eden İsrail'e Lübnan ve İran'dan misilleme de gecikmiyor. Bölgede artan tansiyonun ardından ABD hükümeti Orta Doğu’ya ilave askeri güç konuşlandırılacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının ve kuvvetlerinin güvenliği, İsrail'in savunulması ve caydırıcılık ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması konusundaki taahhütlerimize uygun olarak, bölgeye ek balistik füze savunma gemileri, savaş uçağı filosu ve tanker uçakları ile birkaç B-52 uzun menzilli bombardıman uçağının konuşlandırılması talimatını verdi” ifadeleri kullanıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ AY GÖNDERİLECEK

USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmaya hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu ilave kuvvetlerin önümüzdeki aylarda bölgeye gönderileceği ifade edildi.

“Bu karar, ABD'nin küresel savunma duruşunun esnek doğasını ve gelişen ulusal güvenlik tehditleri karşısında kısa sürede dünya çapında askeri güç konuşlandırma yeteneğini göstermektedir” denilen açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in “İran'ın, ortaklarının veya vekillerinin bölgedeki Amerikan personelini veya çıkarlarını hedef alması halinde ABD'nin halkını korumak için gerekli her türlü önlemi alacağını açıkça ifade ettiği” kaydedildi.