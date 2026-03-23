Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

23.03.2026

ABD-İsrail-İran savaşında son durum: Tel Aviv'den Trump'ın tam tersi söylemler: Savaş uzun sürecek!

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik şiddetli saldırıları sürüyor. İran ise çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını misilleme saldırılarıyla hedef almaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı için henüz bir çözüm bulamadı. ABD'li yetkililer, kara operasyonu ihtimalinin masada olduğunu aktardı. Trump, zaman zaman savaşın uzun sürmeyeceğini söylerken İsrail'den tam tersi bir açıklama geldi. İsrail Ordu Sözcüsü, savaşın daha birkaç hafta daha süreceğini söyledi. 

İşte ABD-İsrail-İran savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 08:36

'ELEKTRİK' TEHDİDİNE KARŞI İRAN: BÖLGEYİ KARARTIRIZ!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın elektrik santrallerine saldırı olması durumunda İsrail ile ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağını duyurdu. İran'ın elektrik santrallerine saldırılması durumunda misilleme olarak İsrail'in elektrik santralleri ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağı belirtilen açıklamada, ayrıca Amerikalıların bölgede ortak olduğu ekonomik, sanayi ve enerji altyapılarının da hedef alınacağı ifade edildi.

 

Tarih 05:26

TAHRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Fars Haber Ajansına göre, patlamalar kentin 1, 4, 11, 13 ve 21'inci bölgelerinde meydana geldi.

İlk verilere göre 1. bölgede Şehid Babayi Otoyolu ve Şehid Langari Caddesi'nde, 4. bölgede Şehid Babayi Otoyolu'nun son kısmı ve Heravi Meydanı çevresinde, 11. bölgede Hafız Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı'nda, 13. bölgede Piruzi Caddesi'nde, 21. bölgede Germdere civarında patlama yaşandı.

Tarih 04:00

BAE'DE ŞARAPNEL PARÇALARI BİR KİŞİYİ YARALADI

 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edilmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Tarih 03:27

SUUDİ ARABİSTAN: 2 İHA'YA MÜDAHALE EDİLDİ

 Suudi Arabistan, ülkenin farklı bölgelerinde 2 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

Tarih 03:01

SAVAŞ BİRKAÇ HAFTA DAHA SÜRECEK

 İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a "aralıksız sürdürdükleri saldırıların" birkaç hafta daha devam etmesini beklediklerini söyledi. İran ve Hizbullah'a düzenlenen saldırıların birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini dile getiren Defrin, İran'da aralıksız devam eden saldırılarda şu ana kadar İsrail ordusunun 10 binden fazla mühimmat kullandığını kaydetti.

