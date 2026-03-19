ABD, İsrail ve İran savaşında son durum: Enerji krizi artıyor! Trump tehditlerini sürdürüyor
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 20. günde de devam ediyor. İran ise misilleme kapsamında çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef almayı sürdürüyor. Son olarak İsrail, İran'ın Buşehr eyaletinde bulunan, dünyanın en büyük doğal gaz sahasını vurdu. İran bu saldırının ardından Körfez'deki 3 ülkeye saldırı tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars gaz sahasına başka saldırı düzenlemeyeceğini ancak Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD'nin Güney Pars gaz sahasının tamamını yok edeceğini söyledi.
İşte ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşta yaşanan son gelişmeler...
SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA İRAN'DA ONLARCA HASTANE ZARAR GÖRDÜ
İran Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana İran'da 20 hastane zarar gördü.
İRAN'DAN KUVEYT'E SALDIRI
Kuveyt Petrol Şirketi: Mina Abdullah Rafinerisi'ne düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu tesiste yangın çıktı.
KONGRE'DEN TRUMP'A "İRAN'I VUR" İZNİ
ABD Senatosunda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının, Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı reddedildi. Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlamayı amaçlayan "savaş yetkileri" tasarısı, ABD Senatosunda oylandı. Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 53 "hayır" oyuyla reddedildi.
KUVEYT, İRAN'IN MİSİLLEMELERİYLE MÜCADELE EDİYOR
Kuveyt, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini duyurdu. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yayımlanan Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları engellemesinden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, ülke hava sahasına giren füze ve İHA'lara müdahale edildiği kaydedildi.
TRUMP'TAN GÜNEY PARS DOĞAL GAZ SAHASI TEHDİDİ
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in dün gece İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasına düzenlediği saldırıyla ilgili yeni tehditte bulundu. Trump, sert ifadeler kullandığı paylaşımında ABD’nin İsrail’in saldırısından “hiç haberi olmadığını” belirtti ve İran’ın Katar’a yeniden saldırması halinde gerilimin tırmanacağı tehdidinde bulundu. Trump, “Orta Doğu’da yaşananlar nedeniyle duyulan öfke sonucu” İsrail’in “şiddetli bir şekilde karşılık verdiğini” yazdı ve ekledi:
“Amerika Birleşik Devletleri’nin bu özel saldırıdan hiçbir bilgisi yoktu ve Katar ülkesi hiçbir şekilde, hiçbir biçimde bunun içinde yer almadı; ayrıca bunun gerçekleşeceğine dair en ufak bir bilgisi de yoktu.”
Ancak Trump, İran'ın bunu bilmediğini ve bu nedenle Katar’daki Ras Laffan’a yönelik misilleme saldırılarının “haksız ve adaletsiz” şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü. Trump, büyük harflerle yazdığı bölümde Katar'ı kastederek, İran “akılsızca başka bir masum ülkeye saldırmaya karar vermediği sürece” İsrail’in İran’daki Güney Pars gaz sahasına yeniden saldırmayacağını ifade etti.
Eğer İran Katar’ı yeniden vurursa, ABD’nin “İran’ın daha önce hiç görmediği ya da tanık olmadığı ölçüde bir güç ve kudretle Güney Pars Gaz Sahası’nın tamamını büyük çapta havaya uçuracağını” iddia eden Trump, İran açısından uzun vadeli sonuçları nedeniyle “bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma” onay vermek istemediğini, ancak “Katar’ın sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri yeniden saldırıya uğrarsa bunu yapmaktan çekinmeyeceğini” belirtti.
İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR
İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv kentinde sirenler çaldı.
İSRAİL HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN İSTİHBARAT DESTEĞİ SAĞLAYACAK
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.