ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in dün gece İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasına düzenlediği saldırıyla ilgili yeni tehditte bulundu. Trump, sert ifadeler kullandığı paylaşımında ABD’nin İsrail’in saldırısından “hiç haberi olmadığını” belirtti ve İran’ın Katar’a yeniden saldırması halinde gerilimin tırmanacağı tehdidinde bulundu. Trump, “Orta Doğu’da yaşananlar nedeniyle duyulan öfke sonucu” İsrail’in “şiddetli bir şekilde karşılık verdiğini” yazdı ve ekledi:

“Amerika Birleşik Devletleri’nin bu özel saldırıdan hiçbir bilgisi yoktu ve Katar ülkesi hiçbir şekilde, hiçbir biçimde bunun içinde yer almadı; ayrıca bunun gerçekleşeceğine dair en ufak bir bilgisi de yoktu.”

Ancak Trump, İran'ın bunu bilmediğini ve bu nedenle Katar’daki Ras Laffan’a yönelik misilleme saldırılarının “haksız ve adaletsiz” şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü. Trump, büyük harflerle yazdığı bölümde Katar'ı kastederek, İran “akılsızca başka bir masum ülkeye saldırmaya karar vermediği sürece” İsrail’in İran’daki Güney Pars gaz sahasına yeniden saldırmayacağını ifade etti.

Eğer İran Katar’ı yeniden vurursa, ABD’nin “İran’ın daha önce hiç görmediği ya da tanık olmadığı ölçüde bir güç ve kudretle Güney Pars Gaz Sahası’nın tamamını büyük çapta havaya uçuracağını” iddia eden Trump, İran açısından uzun vadeli sonuçları nedeniyle “bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma” onay vermek istemediğini, ancak “Katar’ın sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri yeniden saldırıya uğrarsa bunu yapmaktan çekinmeyeceğini” belirtti.