ABD, İsrail'den elini çekti! Refah'a saldırı kararı bomba sevkiyatını durdurttu
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana süren savaşta ABD'nin bomba sevkiyatı ve koşulsuz desteği aralıksız devam ediyordu. Ancak bomba sevkiyatının, Tel Aviv yönetiminin Gazzelilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı kararı almasının ardından geçen hafta durdurulduğu ileri sürüldü.
ABD basınında çıkan haberlere göre, gizlilik endişesi nedeniyle ismini vermek istemeyen üst düzey bir yetkili, İsrail'e gerçekleştirilen sevkiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yetkili, İsrail'e sevkiyatın 900 kilogramlık 1800 ve 225 kilogramlık 1700 bombadan oluştuğunu ileri sürerek, bu bombaların yoğun yerleşim bölgelerinde nasıl kullanılacağından endişe duyduklarını ifade etti.
İsrail'in Refah'a karadan saldırmaya karar vermesinin ardından ABD'nin geçen hafta sevkiyatı durdurma kararı aldığını öne süren yetkili, sevkiyatın daha sonra yapılıp yapılmaması konusunun belirsiz olduğunu ifade etti.
KARA SALDIRISI BAŞLAMIŞTI
İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de dün ABD'de Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de kullandığı belirtilen yaklaşık 6 bin 500 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) satışını ertelediğini öne sürmüştü.