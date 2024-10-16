ABD İsrail'e neden Thaad füze savunma sistemi veriyor?

16 Ekim 2024 03:00 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:00

Orta Doğu'da İsrail'in İran'a olası saldırı senaryosu konuşuluyor. İran'ın da İsrail'in saldırılarına karşılık vermesi bekleniyor. ABD, İsrail'e yüksek irtifa hava savunma sistemi (Thaad) gönderecek. Thaad'ın gönderilmesinin perde arkası ortaya çıktı.

İsrail’in Gazze’deki katliamları sürerken ABD​, İsrail’e yüksek irtifa hava savunma sistemi (Thaad) göndermeye hazırlanıyor. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, ABD askerleri tarafından kullanılacak bu sistemin, İsrail’in hava savunmasını güçlendireceği belirtildi. Karar, İran’ın bu ay başında İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından alındı. ABD Başkanı Joe Biden​, bu adımın “İsrail’i savunmak” amacıyla yapıldığını ifade etti. İsrail’in ise İran’ın bu saldırısına karşılık vermesi bekleniyor.

“İRAN’A SÜPRİZ SALDIRI OLACAK”

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran’a yönelik misillemenin "ölümcül, hassas ve sürpriz bir saldırı" olacağını söyledi. İran​, saldırıyı Lübnan’daki İran destekli Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail tarafından öldürülmesine yanıt olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD SAVAŞA DAHA FAZLA MÜDAHİL OLACAK

ABD’nin bu adımı, İsrail’de Amerikan askerlerinin konuşlandırılması anlamına geldiği için dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 kişilik bir Amerikan askeri birliği İsrail’e gönderilecek. Daha önce ülkede küçük bir ABD askeri varlığı bulunmasına rağmen, bu yeni sevkiyat, bölgedeki savaşın genişlemesiyle ABD’nin daha fazla müdahil olabileceği anlamına geliyor.

ABD, NÜKLEER TESİSLERİN VURULMASINA KARŞI ÇIKIYOR

Pentagon, sistemin kısa süre içinde operasyonel hale geleceğini duyurdu. Ancak, bu hamlenin İsrail’in hava savunmasındaki zayıflıkları gidermek için mi, yoksa ABD’nin İran’a karşı daha sert bir İsrail saldırısından endişe duyduğu için mi yapıldığı hala netlik kazanmış değil.

ABD Başkanı Biden, İran’a yönelik herhangi bir saldırının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle İran’ın nükleer tesislerine veya enerji altyapısına bir saldırıya karşı çıkıyor.

ABD’NİN SAVUNMA SİSTEMİ İRAN FÜZELERİNİ DURDURAİBLİR Mİ?

İran’ın kullandığı balistik füzeler, atmosfere çıktıktan sonra hedefe doğru inişe geçen ve hızlarıyla bilinen füzeler. Thaad sistemi, bu tür balistik füzelere karşı oldukça etkili. Lockheed Martin tarafından üretilen sistem, altı kamyona monte edilmiş fırlatıcıya sahip ve her fırlatıcıda sekiz interceptor bulunuyor.