ABD, İsrail'e toz kondurmuyor! İran yüzlerce füze yağdırdı, Beyaz Saray 'etkisiz oldu' dedi

01 Ekim 2024 22:56 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:57

İran, İşgalci İsrail'e akşam saatlerine doğru yüzlerce füze gönderdi. 500'den fazla füzenin gönderildiği İsrail'de birçok noktanın vurulduğu saldırı sonrası ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Bu saldırı yenilgiye uğratılmış ve etkisiz kılınmış gözüküyor" dedi.

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İşgalci İsrail'in Gazze​ ve Lübnan​'a yönelik saldırılarının ardından İran​'dan sert bir misilleme geldi. İran, İsrail'e yüzlerce füze ile saldırdı. Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. İran yaklaşık 500 füze fırlattı ve ses hızını aşan füzeler de kullanıldı.İran Devrim Muhafızları, bu saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan’a yönelik İsrail saldırılarına karşı bir cevap olduğunu açıkladı. Füze saldırısının ardından İran, İsrail'e bir uyarıda da bulundu. İran, İsrail'in karşılık vermesi durumunda "yıkıcı bir cevap" vereceklerini bildirdi. İran'ın İsrail'i cehenneme çeviren saldırısının ardından ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

BIDEN YAKIN TAKİPTE

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının son durumu hakkında bilgi veren Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Durum Odası’ndan bu saldırıları yakından takip ettiklerini ve bölgedeki ABD birlikleriyle koordineli hareket ettiklerini söyledi.

"BU SALDIRI YENİLGİYE UĞRATILMIŞ VE ETKİSİZ KILINMIŞ GÖZÜKÜYOR"

Sullivan, ABD’nin desteğiyle İsrail’in bu saldırılardan başarıyla çıktığını söyledi ve "Şu anki mevcut bilgilerimize göre, bu saldırı yenilgiye uğratılmış ve etkisiz kılınmış gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"ABD, İSRAİL'E ATILAN FÜZELERİN DÜŞÜRÜLMESİNE YARDIMCI OLDU"

İran’ın İsrail’e yaklaşık 200 balistik füze fırlattığını belirten Sullivan, "ABD ordusu, İsrail’in savunmasında İsrail ordusuyla yakın işbirliği yaptı. ABD donanmasındaki destroyerler, İsrail’e atılan füzelerin düşürülmesine yardımcı oldu" diye konuştu.