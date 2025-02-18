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 | Berrak Arican

ABD, İsrail'i maşa gibi kullanmaya niyetli: Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan skandal İran'a saldırı önerisi

İsrail ve ABD'nin İran konusunda anlaşmaya varmasının ardından Tahran'ı köşeye sıkıştırma planını ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da destekledi. Graham, İsrail'in ABD'nin yardımıyla İran'ın nükleer altyapısını vurmasını tercih ettiğini ifade etti.

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ABD, İsrail'i maşa gibi kullanmaya niyetli: Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan skandal İran'a saldırı önerisi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:23

ABD ve İsrail'in ''İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği'' konusunda anlaşmasının ardından ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan bir senatör heyetiyle İsrail'i ziyaret eden Graham, düzenlenen basın toplantısında, İran konusunda iki seçeneğin olduğunu belirtti.

''İSRAİL, İRAN'IN NÜKLEER ALTYAPISINA DARBE İNDİRMELİ!''

Graham, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'ın nükleer programı konusunda çok yakında ne yapılacağına karar vermek zorunda olduğunu söyledi. İzlenecek iki yol olduğunu belirten Graham, "İsrail'in İran'ın nükleer altyapısına kesin bir darbe indirmesine yardımcı olduğumuz askeri yol, birinci yol. Ben bu yolu tercih ediyorum." dedi.

Graham, ikinci yolun ise İran ile müzakere ederek nükleer emellerinden vazgeçmesini sağlamak olduğunu ancak bu yolun zaman istediğini ve başarının ne olduğu konusunda kesin tanımlamalar gerektirdiğini ifade etti.

TRUMP'A GAZZE İÇİN DESTEK VERMEDİ!

Daha önce ABD Başkanı Trump'ı Orta Doğu'ya asker göndermemesi konusunda uyaran Senatör Graham, bu uyarısını yineleyerek "Senato'da ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesi yönünde çok az istek var." demişti. Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin konuşan Graham, "Bence Arap ülkeleri farkına vardı. Ortaya atılanlardan daha iyi bir alternatif bulmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Graham, "Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek, İsrail askerlerinin her hafta öldürülmesiyle sonuçlanacaktır." diye konuşmuştu.

ABD VE İSRAİL İRAN KONUSUNDA ANLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, "İsrail ve ABD, İran'dan gelen tehdide karşı birlikte duruyor. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda anlaştık." ifadelerini kullanmıştı.

Bölgedeki "İran saldırganlığını" püskürtmek için ABD ile birlikte hareket edeceklerini kaydeden Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde bunu yapacaklarından şüphesi olmadığını söylemişti.

''İSTİKRARSIZLIĞIN KAYNAĞI İRAN''

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da İran'ın bölgede bir "istikrarsızlık kaynağı" olduğunu öne sürmüştü. Orta Doğu'daki sorunların ortak noktasının İran olduğunu ileri süren Rubio, İran derken "rejimi" kastettiğini, bu rejimi İran halkının da desteklemediğini ve "İran halkının rejimin kurbanı olduğunu" savunmuştu.

Lübnan, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki sorunlara İran'ın sebep olduğunu iddia eden Rubio, "İran asla nükleer silahlara sahip olamaz. Nükleer silaha sahip bir İran, baskıdan muaf olur." ifadelerini kullanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

İran nükleer anlaşması nedir?
Anlaşma, İran ve P5+1 olarak bilinen BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında uzun müzakerelerin ardından Ocak 2016’da imzalanmış ve yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre İran zenginleştirilmiş uranyum üretimi ve saklama kapasitesine sınır getirecek, nükleer tesislerinin denetlenmesine izin verecek ve tavsiyeler üzerine tesislerini modifiye edecek ya da tamamen kapatacaktı. Bunun karşılığında uzun süredir ülke ekonomisini zor durumda bırakan yaptırımlar kaldırılacaktı.
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