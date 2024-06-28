ABD istihbaratı İsrail-Lübnan savaşı için sadece birkaç hafta verdi! Tedirginlik artıyor

28 Haziran 2024 11:45 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 12:10

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin sonuca ulaşamaması Lübnan Hizbullah'ı ile gerilimi zirveye taşıdı. Avrupa ülkeleri, vatandaşlarına bir bir Lübnan'a seyahat uyarısı yaparken ABD istihbaratından endişeleri artıracak bir haber geldi. ABD'li yetkililer, İsrail ile Hamas'ın yakın zamanda masadaki anlaşmayı kabul etmeyeceğini, Lübnan ile savaşa sadece birkaç hafta kaldığını öne sürdüler.

İSRAİL ORDUSU İLAVE SİLAHLAR ALMAYA ÇALIŞIYOR

Politico'nun istihbarat konusunda bilgi sahibi üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu ile Hizbullah savaş planları geliştirdi ve ilave silahlar satın almaya çalışıyor.

Her iki taraf da kamuoyu önünde bir savaş istemediklerini ifade etmiş olsalar da Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri, önleme çabalarına rağmen şiddetli çatışmaların patlak vereceğine giderek daha fazla inanıyor.

Üst düzey bir ABD'li yetkiliden aktardığına göre risk son haftalarda hiç olmadığı kadar yüksek.

İki üst düzey yetkili, savaşın tam olarak ne zaman patlak vereceğinin belli olmadığını vurgularken, İsrail'in stoklarını ve kuvvetlerinin kapasitesini hızla yeniden inşa etmeye çalıştığını kaydetti.

BİRÇOK ÜLKEDEN 'LÜBNAN'I TERK EDİN' ÇAĞRISI

Almanya, Hollanda, Rusya, ABD, Kuveyt, İrlanda, Avustralya, Hindistan, Kanada gibi birçok ülke vatandaşlarına ''Lübnan'ı terk edin!'' uyarısında bulundu. Lübnan'a seyahat edecek olanlara da iptal etmeleri ya da ertelemeleri konusunda uyarılar yapıldı.

İSRAİL VE HİZBULLAH ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.