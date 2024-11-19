ABD izni verdi Ukrayna, Rusya'yı ATACMS füzeleriyle vurdu

19 Kasım 2024 15:38 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 15:51

Ukrayna, Rusya'nın Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, 6 füzeden 5'ini düşürdüğünü açıkladı.

ABD'nin izninin ardından Ukrayna​ harekete geçti. Rusya​ Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze​ fırlatıldığını açıkladı. Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok."

ABD'DEN UKRAYNA'YA FÜZE İZNİ

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

PUTİN'DEN NÜKLEER DOKTRİN

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.