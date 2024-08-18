ABD, Japonya ve Güney Kore'den birlik vurgusu: Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazırız

18 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 11:25

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol geçtiğimiz yıl ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David yerleşkesinde gerçekleştirilen üçlü Camp David Zirvesi'nin yıl dönümünde ortak bir bildiri yayımladı.

Zirveden bu yana üçlü iş birliğinde kaydedilen muazzam ilerlemeden memnuniyet duyulduğu belirtilen bildiride, “Camp David Zirvesi'nde belirlediğimiz ilkeler, benzersiz iş birliğimiz için bir yol haritası işlevi görüyor. Bölgede ve dünyada, güvenlik ile refahı arttırmaya yönelik ortak hedeflerimize ulaşmak üzere birlikte çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ortak çıkarlar ile bölgesel zorluklar hakkında istişareyi sürdürme konusunda kararlı olduğu vurgulanan bildiride, “ABD-Japonya ve ABD-Güney Kore ittifakları tarafından sağlam bir şekilde desteklenen güvenlik iş birliğini geliştirme, ortak ekonomik ve teknolojik önceliklerimizin uyumunu derinleştirme, küresel sağlık girişimlerinde koordinasyonu arttırma ile 3 ülke arasındaki güçlü halklar arası bağları daha da genişletme taahhüdümüzü yineliyoruz” denildi.

HİNT-PASİFİK BÖLGESİNDE BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Bildiride, tarafların geçtiğimiz yılda Hint-Pasifik ve ötesindeki öncelikleri konusunda yakın ilişkileri, istişareyi ve koordinasyonu sürdürerek ortak hedeflerine olan sarsılmaz bağlılıklarını gösterdiği ifade edildi.

Ortak bildiride, “Üçlü ve kapsamlı 'Freedom Edge' tatbikatının yapılması, yeni bir üçlü güvenlik iş birliği anlaşmasının imzalanması, Kuzey Kore'nin siber suçlar ile diğer yasadışı yollarla kitle imha silahı programı için gelir elde etme çabaları, mücadeleye odaklanan üçlü çalışma gruplarımızın kaydettiği ilerleme de dahil olmak üzere, üçlü iş birliğimizin başarılarını kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ABD, Japonya ve Güney Kore iş birliğinin güncel zorlukların üstesinden gelmek için “vazgeçilmez” olduğu vurgulanan bildiride, “Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı korumaya ve ortak vizyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazırız” ifadelerine yer verildi.

ABD'DE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon geçtiğimiz yıl 18 Ağustos'ta ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David yerleşkesinde üçlü bir zirve gerçekleştirmişti. Liderler, güvenlik dahil birçok alanda karşılıklı iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmıştı.